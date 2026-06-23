Timor Leste sẽ chọn Malaysia hay Thái Lan làm sân nhà ở ASEAN Cup 2026?

Theo lịch thi đấu của ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận mở màn ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste, đội vượt qua vòng play-off. Timor Leste sẽ là đội chủ nhà của trận đấu này, nhưng khả năng đội tuyển nước này sẽ chọn sân nhà là Malaysia hoặc một quốc gia khác.

Timor Leste trong trận gặp Thái Lan trên sân Hàng Đẫy tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: Aseanfootball

Nguyên nhân chính là trong thời gian qua Timor Leste vẫn thường phải sử dụng các sân trung lập làm sân nhà vì các sân bóng trong nước của họ tại Dili không đáp ứng các tiêu chuẩn đăng cai do LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) quy định.

Như ở vòng play-off ASEAN Cup 2026 vừa qua, Timor Leste đã thi đấu các trận sân nhà của tại Kuala Lumpur, thủ đô của Malaysia. Hay trước đó ở ASEAN Cup 2024, Timor Leste chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà trong các trận đấu với Thái Lan và Singapore.

Tại ASEAN Cup 2026, Timor Leste vào bảng A cùng với các đội tuyển Việt Nam, Indonesia, Singapore và Campuchia. Vì thế Timor Leste khó tiếp tục chọn sân Hàng Đẫy làm sân nhà và nếu như thế, Kuala Lumpur hoặc Thái Lan có thể được họ đặt làm “đại bản doanh” ở giải lần này.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã hội quân điểm danh vào ngày 22-6, ngày 23-6 sẽ tiến hành buổi tập đầu tiên, bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026.

QUỐC CƯỜNG