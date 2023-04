TPHCM: Mưa lớn “giải nhiệt”

Ghi nhận tại các trạm đo lưu lượng mưa của khu vực Nam bộ: Đức Hòa (Long An) là 53mm, Bến Cát (Bình Dương) là 47mm, Bù Đăng (Bình Phước) 30mm, Cái Bè (Tiền Giang) là 27mm, Hóc Môn (TPHCM) là 25mm…

Cùng thời điểm, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thông báo, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết cho thấy, sét, mây dông tiếp tục phát triển và mở rộng gây mưa dông trên diện rộng tại TPHCM trong đêm. Dự báo trong 24 giờ tới, khu vực Nam bộ có mưa trên diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có điểm mưa rất to. Sáng 16-4, khu vực miền Tây vẫn còn mưa rải rác; khu vực Bình Phước, Đồng Nai có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 20-4 trở đi, gió Tây Nam hoạt động đều trên khu vực Nam bộ; mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi.

* Chiều tối 15-4, một cơn mưa lớn cũng đã trút xuống TP Cần Thơ, kéo dài từ 16 giờ 30 đến 17 giờ 30, làm ngập nhiều tuyến đường trong nội ô như: Trần Văn Hoài, Trần Việt Châu. Nhiều tuyến hẻm thuộc các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Cách Mạng Tháng Tám chưa được nâng cấp cũng bị ngập nặng.