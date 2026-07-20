TPHCM: Ngành giáo dục đề xuất 3 phương án sắp xếp mạng lưới trường học

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có tờ trình gửi UBND TPHCM về xin ý kiến chủ trương đối với các phương án sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn TPHCM.

Học sinh Trường Tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận, TPHCM) trong giờ học. Ảnh minh họa.

Theo đó, thực hiện Thông báo kết luận số 105-TB/VPTW (ngày 24-6-2026) của Văn phòng Trung ương Đảng về Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW (ngày 22-8-2025) của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, TPHCM triển khai việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập so với thời điểm ngày 1-7-2025.

Trên cơ sở thực tiễn giáo dục của thành phố, ngành giáo dục và đào tạo đề xuất sắp xếp mạng lưới trường, lớp theo hướng "thận trọng, có lộ trình, làm điểm trước – nhân rộng sau, có thời gian đánh giá tác động".

Phương án thí điểm phải đảm bảo sự đồng thuận từ địa phương. Không sáp nhập các cơ sở giáo dục thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường mầm non tham gia thí điểm Chương trình Giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027.

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; không sắp xếp các cơ sở giáo dục chuyên biệt với trường phổ thông đại trà. Ưu tiên tổ chức lại các cơ sở giáo dục cùng cấp học hoặc có vị trí địa lý gần nhau.

Việc sắp xếp cần quan tâm đến kế hoạch đầu tư xây dựng mới trường học, bố trí trụ sở dôi dư làm trường học. Riêng các trường nằm trên địa bàn giáp ranh giữa các phường, xã cần lấy ý kiến của sở GD-ĐT về phương án sáp nhập.

Quá trình sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải gắn liền với quy hoạch tổng thể, mật độ dân cư, điều kiện địa lý, sự thuận lợi, an toàn về giao thông; hạn chế tối đa thay đổi địa điểm trường học, bảo đảm việc học tập của học sinh và giảng dạy của giáo viên diễn ra bình thường.

Sau sắp xếp, mỗi đơn vị hành chính cấp xã bảo đảm có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường THCS; ưu tiên mô hình trường phổ thông nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn; ưu tiên ghép các trường cùng cấp học, hạn chế hình thành trường liên cấp, chỉ tổ chức trường liên cấp trong điều kiện thực sự thuận lợi và phù hợp với đặc thù của địa phương.

Song song đó, xây dựng các mô hình trường học mang đậm nét đặc trưng của TPHCM, từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn giáo dục quốc tế.

Trên cơ sở đó, Sở GD-ĐT TPHCM đề xuất 3 phương án sắp xếp:

- Phương án 1: Thí điểm tại một số địa bàn và một số loại hình cơ sở giáo dục, tiến tới mục tiêu giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

+ Bậc mầm non: thí điểm tại 4 phường/xã gồm Đông Hưng Thuận, Tăng Nhơn Phú, Vũng Tàu, Dầu Tiếng.

+ Bậc phổ thông: thí điểm tại 2 phường có trường học quy mô nhỏ là Bình Thới, Cầu Kiệu và 2 trường THPT trực thuộc Sở GD-ĐT.

+ Hệ giáo dục thường xuyên: lựa chọn 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên sắp xếp lại thành 2 trung tâm.

- Phương án 2: Mục tiêu giảm 10% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, tiến tới mục tiêu giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

+ Bậc mầm non: sáp nhập các trường có quy mô từ 9 nhóm, lớp trở xuống.

+ Bậc phổ thông: sáp nhập các trường có quy mô dưới 24 lớp.

+ Hệ giáo dục thường xuyên: sáp nhập 37 đơn vị giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp thành 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Thành lập 4 trường trung học nghề trên cơ sở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại Củ Chi, Cần Giờ, Phú Giáo và Phú Mỹ.

- Phương án 3: Mục tiêu giảm 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập.

+ Bậc mầm non: sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non đảm bảo quy mô tối đa 30 lớp.

+ Bậc phổ thông: sắp xếp lại các trường có quy mô dưới 40 lớp.

+ Hệ giáo dục thường xuyên: sáp nhập 37 đơn vị giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp thành 19 trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Thành lập 4 trường trung học nghề trên cơ sở các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên tại Củ Chi, Cần Giờ, Phú Giáo và Phú Mỹ.

Sở GD-ĐT TPHCM cho rằng, việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, quyền lợi học tập của hàng triệu học sinh và vị trí việc làm của các nhân sự giáo dục. Việc lựa chọn phương án tổ chức thực hiện đòi hỏi sự đánh giá toàn diện, không sáp nhập một cách cơ học, bảo đảm tính ổn định, kế thừa, tuyệt đối không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học do phát sinh rào cản địa lý.

Do đó, Sở GD-ĐT đề xuất các phương án trình Đảng ủy UBND TPHCM báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định lựa chọn chủ trương, phương án thực hiện.

TPHCM hiện có 2.188 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập. Trong đó, có 694 trường mầm non; 778 trường tiểu học; 449 trường THCS; 159 trường THPT; 30 trường nhiều cấp học; 41 trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên; 37 trường chuyên biệt. Kết quả rà soát của Sở GD-ĐT TPHCM cho thấy, một số trường có quy mô nhỏ, manh mún, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính mới. Mạng lưới cơ sở giáo dục hiện hữu bộc lộ sự phân tán, trùng lắp, bộ máy quản lý hành chính gián tiếp cồng kềnh gây lãng phí ngân sách. Cùng với đó, nghịch lý thừa cán bộ quản lý nhưng thiếu nhà giáo trực tiếp đứng lớp đang cản trở việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của thành phố.

THU TÂM