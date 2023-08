TPHCM tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ Quốc khánh

Để đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2-9, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố đảm bảo an ninh trật tự, luôn phát huy vai trò chủ động, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; tập trung đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm vui chơi trong dịp lễ.

Để đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ Quốc khánh 2-9, chiều 24-8, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, đã chủ trì họp giao ban với các cơ quan làm công tác an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đóng trên địa bàn thành phố. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan của TPHCM.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị đã chia sẻ, trao đổi, phân tích một số diễn biến tình hình trên thế giới và khu vực có tác động, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Cùng với đó, phân tích một số nguyên nhân đã xảy ra vụ khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk nhằm đúc kết kinh nghiệm phòng ngừa, không để xảy ra tình huống tương tự trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên biểu dương các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng chia sẻ thông tin, phối hợp giữ vững an ninh chính trị trong suốt thời gian vừa qua. Cùng với đó, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn ngừa không để xảy ra một số vụ việc phức tạp, không để các đối tượng có cơ hội gây rối, bạo loạn trên địa bàn thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác liên kết phối hợp giữa các cơ quan của bộ ngành Trung ương, Quân khu 7 với các cơ quan, đơn vị của TPHCM, giúp thành phố luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác đảm bảo an ninh trật tự, luôn phát huy vai trò chủ động, không chủ quan, mất cảnh giác, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Cùng với đó, kịp thời xử lý tình hình an ninh chính trị theo phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng”; tập trung đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trước, trong và sau lễ, tạo điều kiện cho nhân dân an tâm vui chơi trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.