TPHCM và thành phố Tampere thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng

Ngày 21-11 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hoà Phần Lan, Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao và thăm thành phố Tampere.

Tháp tùng đoàn có đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng lãnh đạo một số ban giúp việc Thành ủy và một số sở, ngành, quận, huyện tại TPHCM.

Tiếp đoàn có ông Kalervo Kummola, Thị trưởng thành phố Tampere; ông Ilkka Sasi, Phó Thị trưởng phụ trách Tăng trưởng, Đổi mới sáng tạo và Năng lực cạnh tranh thành phố Tampere; cùng giám đốc các cơ quan trực thuộc.

Thị trưởng Kalervo Kummola đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Phần Lan của Đoàn đại biểu TPHCM, nhất là trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Phần Lan. Trước đó, vào tháng 10 vừa qua, ông Ilkka Sasi, Phó Thị trưởng thành phố Tampere cũng đã có chuyến thăm TPHCM. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa Tampere và TPHCM trong thời gian tới, Thị trưởng Kalervo Kummola đề nghị hai bên ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Tampere và TPHCM trên các lĩnh vực tiềm năng.

Phát biểu với lãnh đạo thành phố Tampere, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải bày tỏ vui mừng khi được trải nghiệm trực tiếp nét đẹp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại của Tampere. Càng vui mừng hơn khi chuyến thăm diễn ra vào dịp vô cùng ý nghĩa, khi Việt Nam và Phần Lan đang tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ TP Tampere - một trung tâm công nghiệp, văn hoá, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Phần Lan; nhiều lần được bình chọn là thành phố yêu thích nhất của người dân, du khách và học sinh, sinh viên tại Phần Lan.

Điểm qua nhiều nét tương đồng giữa TPHCM và Tampere như hai địa phương đều có dân số trẻ với tri thức và tay nghề cao, đóng góp tích cực cho quá trình phát triển đô thị thông minh, hiện đại; hợp tác quốc tế sâu rộng, thể hiện vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Đồng chí tin tưởng TPHCM và Tampere sẽ có những bước đi, biện pháp mạnh mẽ hơn để biến tiềm năng thành các dự án hợp tác, mang lại lợi ích thiết thực cho hai địa phương, làm nền tảng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải hy vọng ông Kalervo Kummola, Thị trưởng thành phố Tampere và các cộng sự sẽ cùng TPHCM tiếp tục tăng cường quan hệ song phương, thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm, đẩy mạnh đầu tư – hợp tác cùng phát triển với TPHCM trong tương lai. Các đề xuất về hợp tác giữa hai địa phương sẽ giao các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng phương án triển khai cụ thể.

Về vấn đề này, Phó Thị trưởng Ilkka Sasi cũng nhận xét, thành phố Tampere và TPHCM có tiềm năng hợp tác to lớn, dựa trên những kết quả tích cực trong trao đổi thương mại và hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và EU. Đặc biệt, hiện Việt Nam là quốc gia duy nhất tại ASEAN có Hiệp định thương mại tự do với EU. Bên cạnh đó, Đại học Tampere và các cơ sở đào tạo của Tampere đang có quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác TPHCM, cũng như số lượng sinh viên Việt Nam đến học tập tại Tampere ngày càng gia tăng. Do đó, đây là cơ sở quan trọng để Tampere và TPHCM tăng cường hợp tác ở cấp chính quyền và giao lưu nhân dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn đại biểu TPHCM cũng được lãnh đạo thành phố Tampere chia sẻ kinh nghiệm của chính quyền Tampere trong phát triển đô thị thông minh. Đồng thời cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Tampere có khoảng 700 người và có xu hướng gia tăng khi ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam lựa chọn Tampere là nơi học tập. Đây là cộng đồng người nước ngoài trẻ trung và năng động nhất tại Tampere. Chính quyền Tampere đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp và ý thức gìn giữ và phát huy truyền thống, văn hóa dân tộc của các bạn trẻ Việt Nam thông qua việc phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa Việt Nam tại Tampere.

Dịp này, hai bên đã nhất trí thúc đẩy việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa TPHCM và Tampere trong các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo và dạy nghề (bao gồm phát triển các chương trình dạy tiếng Phần Lan tại TPHCM và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của hai bên); đô thị thông minh (bao gồm phát triển công nghệ metaverse và các mô hình PPP trong phát triển đô thị thông minh, xây dựng kho dữ liệu); quy hoạch và phát triển không gian xanh trong đô thị.

*Tiếp đó, đoàn đã đến thăm Trung tâm dạy nghề TAKK, Phần Lan. Ông Peter Perttula, Giám đốc quan hệ đối tác quốc tế, Trung tâm Giáo dục cho người trưởng thành TAKK cho biết, hiện trung tâm có hơn 100 học viên Việt Nam theo học trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Các học viên Việt Nam được đánh giá cao về sự chủ động và tích cực trong học tập.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã gặp gỡ và trao đổi với hơn 20 học viên Việt Nam đang học ngành nấu ăn tại trung tâm. Đồng thời đã động viên các em học viên phấn đấu học tập và tích lũy các kỹ năng. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng đề nghị các học viên phát huy và gìn giữ văn hóa, truyền thống dân tộc.

*Chiều cùng ngày, đoàn có buổi làm việc tại Đại học Tampere. Tiếp đoàn, bà Marja Sutela, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo Đại học Tampere cho biết, hiện có hơn 20 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường, chủ yếu trong lĩnh vực kỹ thuật. Bà Marja Sutela khẳng định Đại học Tampere ủng hộ việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và Tampere, đây sẽ là cơ sở để tăng cường hợp tác giữa Đại học Tampere với các đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp của TPHCM.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đánh giá cao chất lượng giảng dạy của Đại học Tampere. Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Phần Lan là cộng đồng sinh viên nước ngoài lớn thứ 2 tại Phần Lan với khoảng hơn 2.500 em. “Con số này thể hiện rõ nét sự quan tâm của cộng đồng tài năng trẻ của Việt Nam với nền giáo dục tiên tiến của Phần Lan, đóng góp vào tương lai tốt đẹp của mối quan hệ ngoại giao Việt Nam – Phần Lan”, đồng chí nhấn mạnh và mong muốn Phần Lan nói chung và Đại học Tampere nói riêng xem xét tăng số học bổng dành cho sinh viên Việt Nam.

Đồng thời, tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục của TPHCM thông qua hỗ trợ xây dựng chiến lược đổi mới giáo dục của thành phố, chia sẻ kinh nghiệm quản lý trường học, chuyển đổi số trong giáo dục, xây dựng chương trình đào tạo liên kết, trao đổi sinh viên/giáo viên, hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực ưu tiên của hai địa phương như công nghệ sinh học và y tế.