Trải nghiệm mua sắm hiện đại tại Finelife

Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an, vừa phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang, Công an TPHCM và nhiều đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá băng nhóm lợi dụng danh nghĩa công ty luật để hoạt động đòi nợ thuê.