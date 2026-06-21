Trận đấu thứ 1.000 tại World Cup chứng kiến Nhật Bản lập kỷ lục châu Á

Trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup đã trở thành cột mốc đáng nhớ khi Nhật Bản đánh bại Tunisia với tỷ số đậm 4-0, qua đó thiết lập hàng loạt kỷ lục mới cho bóng đá châu Á tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cổ động viên Nhật Bản ăn mừng chiến thắng lịch sử của đội nhà. ẢNH: VTV

Trên sân Monterrey (Mexico) sáng 21-6 (giờ Việt Nam), Nhật Bản sớm thể hiện đẳng cấp vượt trội. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Daichi Kamada đệm bóng cận thành mở tỷ số từ đường căng ngang của Keito Nakamura. Đến phút 31, Ayase Ueda nhân đôi cách biệt bằng một cú sút xa đẹp mắt.

Sang hiệp hai, Junya Ito ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 trước khi Ueda hoàn tất cú đúp ở phút 83, ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho đại diện châu Á.

Đáng chú ý, bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của Ueda đã giúp Nhật Bản trở thành đội tuyển đầu tiên thuộc Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ghi được 4 bàn trong một trận đấu tại World Cup. Đồng thời, cách biệt 4 bàn cũng là chiến thắng đậm nhất của một đại diện châu Á trong lịch sử giải đấu. Trước đó, kỷ lục về cách biệt chiến thắng của các đội AFC chỉ là 2 bàn, do chính Nhật Bản cùng Hàn Quốc, Iran và Australia nắm giữ.

Thầy trò HLV Moriyasu Hajime cũng phá vỡ thành tích ghi nhiều bàn thắng nhất của một đội tuyển AFC trong một trận đấu World Cup. Kỷ lục trước đó thuộc về chính Nhật Bản khi đánh bại Đan Mạch 3-1 tại World Cup 2010.

Nhật Bản khẳng định sức mạnh trước Tunisia

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã trực tiếp dự khán trận đấu thứ 1.000 trong lịch sử World Cup. Trước giờ bóng lăn, ông chia sẻ: “Đây thực sự là một ngày mang ý nghĩa lịch sử đối với World Cup. Xin chúc mừng Tunisia và Nhật Bản đã góp mặt trong trận đấu thứ 1.000 của giải đấu, đồng thời cùng nhau kết nối thế giới từ Monterrey”.

Người đứng đầu FIFA bày tỏ niềm tự hào khi được hiện diện trong dịp đặc biệt này, đồng thời nhấn mạnh rằng cột mốc lịch sử ấy thuộc về tất cả những người đã góp phần xây dựng và phát triển World Cup trong suốt 96 năm qua, để giải đấu có thể chạm đến trái tim của hàng tỷ người trên toàn thế giới.

“Xin cảm ơn tất cả. Hy vọng câu chuyện của World Cup sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người và nuôi dưỡng những giấc mơ bóng đá trên khắp hành tinh”, ông Infantino nhấn mạnh.

HỮU THÀNH