Triển lãm trực tuyến “Cây đời mãi xanh” năm 2023 gây quỹ xây nhà cho người dân khó khăn tại miền Trung

Triển lãm nhận hơn 100 bức tranh của 81 hoạ sĩ đóng góp, diễn ra từ nay và dự kiến kéo dài khoảng 3 tuần (đến ngày 16-7). Triển lãm được triển khai trên Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ.

Mục tiêu của chương trình là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, để ủng hộ xây dựng 10 căn nhà cho người dân khó khăn ở tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế.

Quỹ "Gieo nhà, gặt nhà" do hoạ sĩ Ngô Trần Vũ thành lập từ năm 2018, đến nay đã quyên góp thành công hơn 3 tỷ đồng, ủng hộ xây hơn 60 căn nhà, với kinh phí tài trợ 50 triệu đồng/căn nhà cho các hộ dân ở Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế.

Tham gia triển lãm có các họa sĩ: Lê Kinh Tài, Ngụy Đình Hà, Bùi Tiến Tuấn, Trần Nhật Thăng, Hồ Hưng, … với nhiều phong cách, đa sắc và đa chất liệu, các tác phẩm xoay quanh những chủ đề gần gũi trong cuộc sống như: cảnh sắc thiên nhiên, tĩnh vật, chân dung, nét đẹp trong lao động thường nhật… mang đến vẻ đẹp yên bình, dễ cảm nhận cho người xem.