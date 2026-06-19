Trung vệ Việt kiều Mỹ tại V-League: Mỹ gặp Australia để tranh ngôi đầu bảng

Sau khi cùng giành chiến thắng ở trận ra quân tại bảng D World Cup 2026, hai đội tuyển Mỹ và Australia sẽ đối đầu trực tiếp vào lúc 2 giờ sáng 20-6 (giờ Việt Nam). Trung vệ Việt kiều Mỹ Kyle Colonna của Thể Công Viettel nhận định, đây là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất ở lượt trận thứ 2, đồng thời mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành sớm giành tấm vé đi tiếp.

Trung vệ Việt kiều Mỹ Kyle Colonna của Thể Công Viettel đánh giá cao đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026

“Mỹ sắp gặp Australia, tôi đánh giá Australia là một đối thủ mạnh. Tôi nghĩ đó sẽ là trận đấu rất thú vị khi 2 đội cạnh tranh trực tiếp vị trí dẫn đầu. Chắc chắn tôi sẽ theo dõi trận đấu này và chờ xem mọi thứ diễn ra như thế nào”, Colonna chia sẻ.

Đội tuyển Mỹ đang tạm dẫn đầu bảng D sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Paraguay. Trong khi đó, Australia cũng có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0, qua đó bám sát đội bóng xứ cờ hoa trên bảng xếp hạng. Không chỉ chờ đợi màn so tài giữa hai đội, Colonna còn đánh giá cao những tín hiệu tích cực mà tuyển Mỹ đã thể hiện ở trận ra quân World Cup 2026. Theo trung vệ sinh năm 1999, lợi thế sân nhà cùng nền tảng thể lực sung mãn là những điểm mạnh nổi bật của đội bóng này.

“Tôi nghĩ tuyển Mỹ cần tiếp tục duy trì những gì đã làm trước Paraguay. Khi được chơi trên sân nhà, các cầu thủ luôn có thêm động lực. Bóng đá Mỹ diễn ra với tốc độ cao, giàu thể lực và rất quyết liệt. Những yếu tố đó đang được thể hiện rõ ở đội tuyển hiện tại”, anh nhận xét.

Đội tuyển Mỹ (áo đỏ) được đánh giá cao hơn các đồng nghiệp Australia

Colonna cũng dành sự chú ý cho tiền đạo Folarin Balogun: “Cậu ấy đang chơi rất tốt và có thể trở thành chân sút chủ lực của đội tuyển Mỹ. Tuy nhiên, tôi muốn xem thêm vài trận nữa để đánh giá khả năng hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là những cầu thủ chạy cánh”.

Bên cạnh câu chuyện của tuyển Mỹ, trung vệ đang khoác áo Thể Công Viettel cũng đánh giá việc World Cup mở rộng lên 48 đội là bước tiến quan trọng của bóng đá thế giới.

“World Cup năm nay quy tụ 48 đội, điều này làm người hâm mộ trở nên hào hứng hơn. Rõ ràng, thể thức này mang lại cơ hội cho nhiều đội tuyển được tham dự giải đấu, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ thể hiện phẩm chất và năng lực cá nhân của mình. Bởi vì, như bạn biết đấy, khi giải đấu mở rộng quy mô, sẽ có nhiều đội bóng châu Á góp mặt hơn. Vì vậy, tôi nghĩ đây là một điều thú vị và là cơ hội tốt cho sự phát triển của các đội tuyển, đặc biệt là các đội bóng châu Á và thậm chí là khu vực Đông Nam Á”, anh tiếp lời.

Kyle Colonna là trung vệ người Mỹ gốc Việt, có mẹ là người Việt Nam. Anh từng thi đấu tại Mỹ trước khi chuyển đến Việt Nam năm 2024 để khoác áo Hà Nội FC. Hiện nay, Colonna thuộc biên chế Thể Công Viettel và là một trong những cầu thủ Việt kiều nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

HỮU THÀNH