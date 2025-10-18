Trước thềm “der Klassiker”: Harry Kane đang ở thời đẹp nhất?

Trước thềm trận derby nước Đức giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund cuối tuần này, Harry Kane bước vào với phong độ khiến cả châu Âu phải ngả mũ. Ở tuổi 32, anh đang viết tiếp những chương rực rỡ nhất trong sự nghiệp vốn đã quá đỗi vĩ đại.

Từng có thời, cột mốc 49 bàn thắng của huyền thoại Bobby Charlton cho đội tuyển Anh được xem là bất khả xâm phạm. Những tên tuổi lừng danh như Gary Lineker, Alan Shearer hay Michael Owen đều dừng lại trước ngưỡng cửa ấy. Phải đến năm 2017, Wayne Rooney mới phá được kỷ lục đó. Nhưng rồi Kane xuất hiện và đi xa hơn thế. Anh vượt qua Rooney vào tháng 3-2023 và tiếp tục ghi bàn đều đặn, đưa tổng thành tích lên 76 bàn sau 110 trận cho “Tam sư” — một con số khiến kỷ lục 100 bàn quốc tế của anh trong tương lai trở nên hoàn toàn khả thi.

Hai bàn thắng trong trận thắng Latvia 5-0 vừa qua không chỉ giúp Anh giành vé dự World Cup 2026, mà còn là cú đúp thứ 13 của Kane trong màu áo tuyển quốc gia, phá kỷ lục cũ của Nat Lofthouse (12). Khi được hỏi liệu đây có phải phong độ tốt nhất của mình, Kane nói: “Các con số đã chứng minh điều đó. Nhưng quan trọng hơn là cảm giác trên sân – tôi thấy mình khỏe mạnh, sắc bén và đọc trận đấu tốt hơn bao giờ hết.”

Những thống kê đủ nói thay lời. Trong màu áo Bayern, Kane đã ghi 21 bàn sau 15 trận gần nhất tính trên mọi đấu trường, trong đó có 11 bàn chỉ sau 6 vòng Bundesliga, đồng thời cũng là cầu thủ có hiệu suất cao nhất trong top 10 giải vô địch châu Âu. Nếu duy trì tốc độ này, Kane hoàn toàn có thể phá kỷ lục 41 bàn/mùa Bundesliga mà Robert Lewandowski thiết lập năm 2021.

Kane không chỉ ghi bàn, anh còn kiến tạo. Với 3 đường chuyền thành bàn từ đầu mùa, chỉ có vài cầu thủ tại Bundesliga làm tốt hơn. Anh thường xuyên lùi sâu, mở khoảng trống cho đồng đội – điều khiến HLV Thomas Tuchel xem anh là “số 9 và số 10 hợp nhất trong một con người.”

Chỉ vài tuần trước, cú đúp vào lưới Werder Bremen giúp Kane cán mốc 100 bàn cho Bayern chỉ sau 104 trận – nhanh hơn cả Cristiano Ronaldo ở Real Madrid và Erling Haaland tại Man City (đều 105 trận). Tại Bundesliga, anh đã có 9 cú hat-trick chỉ sau 69 trận – trung bình 7,7 trận lại lập một hat-trick, một hiệu suất khủng khiếp. Trong lịch sử giải đấu, chỉ có sáu cầu thủ có nhiều hat-trick hơn anh, và tất cả đều đã chơi nhiều hơn ít nhất 250 trận.

Tính từ khi rời Tottenham năm 2023, Kane đã ghi 73 bàn sau 69 trận Bundesliga – vượt xa Mbappé (67 bàn/71 trận) và Haaland (58 bàn/69 trận). Ở mọi đấu trường, anh dẫn đầu châu Âu với 103 bàn sau 106 trận, hơn Mbappé (102) và bỏ xa Haaland (84).

Càng đáng nể hơn khi Kane không cần nhiều cơ hội để ghi bàn. 21 bàn thắng mùa này đến từ chỉ 49 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ chuyển hóa 42,9%, riêng tại Bundesliga là 52,4%. Anh không “bắn” nhiều, nhưng cực kỳ chính xác. Bốn trong số 11 bàn của Kane tại Bundesliga đến từ chấm phạt đền, nhưng không thể nói anh “ăn may”. Tỷ lệ thành công của anh là 27/28 quả – chỉ hỏng duy nhất một lần tại Cúp quốc gia. Và những bàn thắng không từ phạt đền của Kane vẫn ấn tượng hơn: 7 bàn từ chỉ 2,73 xG – bàn thắngdự kiến, nghĩa là anh ghi gấp gần ba lần kỳ vọng.

Ở tuổi 32, Kane không còn chỉ là một tay săn bàn. Anh là biểu tượng của sự hoàn thiện trong mọi khía cạnh của một trung phong hiện đại – mạnh mẽ, thông minh, dứt điểm đa dạng, và biết khi nào cần làm bàn, khi nào cần mở ra cơ hội cho người khác. Anh đang chơi thứ bóng đá tự do, đầy cảm hứng, nơi mọi quyết định đều được tính toán bằng kinh nghiệm và bản năng sát thủ.

Với hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp, kỷ lục ghi bàn cho tuyển Anh, hiệu suất khủng khiếp tại Đức và tinh thần chiến đấu chưa từng suy giảm, Harry Kane đang không chỉ ở đỉnh cao – anh đang tái định nghĩa khái niệm “đỉnh cao” của chính mình. Giữa thời đại mà Mbappé hay Haaland được xem là tương lai của bóng đá, Kane vẫn âm thầm chinh phục hiện tại bằng sự bền bỉ và xuất sắc đến kinh ngạc.

Cuối tuần này, Bayern sẽ tiếp Dortmund trong trận Der Klassiker, và tất cả ánh mắt sẽ lại hướng về Kane – người đã ghi 3 bàn trong 4 lần đối đầu BVB. Với phong độ hủy diệt hiện tại, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu anh tiếp tục nổ súng để nối dài chuỗi ngày huy hoàng của mình.

Tin liên quan Harry Kane thừa nhận “đang ở phong độ đỉnh cao”

LONG KHANG