Trước trận đấu với Man United, còn ai nhớ đến Wigan – kẻ hủy diệt người khổng lồ

Chiến thắng vĩ đại nhất của Wigan Athletic đến vào năm 2013. Đội bóng của HLV Roberto Martinez gặp Man City trong trận chung kết FA Cup tại Wembley, có bàn thắng 1-0 nhờ cú đánh đầu của Ben Watson ở phút bù giờ, giúp họ lần đầu tiên giành được chiếc cúp vô địch giải đấu lâu đời nhất thế giới. Chỉ 3 ngày sau đó, họ để thua Arsenal và kết thúc 8 năm chjơi bóng ở đỉnh cao, và cũng lập kỷ lục là đội đầu tiên vừa vô địch cúp FA vừa xuống hạng chỉ trong cùng mùa giải.

Năm sau, dưới sự dẫn dắt của HLV Uwe Rosler, Wigan hành quân đến sân Etihad để đá trận tứ kết FA Cup và đánh bại Man City 2-1. Hành trình bảo vệ danh hiệu của họ sau đó đã kết thúc bằng loạt sút luân lưu trước Arsenal ở tứ kết. Đến năm 2018, Wigan đối mặt với Man City một lần nữa và họ đã chấm dứt nỗ lực giành cú ăn 4 lúc đó của Man City bằng cách đánh bại đội bóng của Pep Guardiola, trong đó có Sergio Aguero, David Silva và Kevin De Bruyne với tỷ số 1-0 tại DW Satidum.

Năng lực “hủy diệt người khổng lồ” của Wigan chắc chắn sẽ phải làm cho Manchester United lo lắng khi 2 đội gặp nhau ở trận đấu muộn nhất vòng 3 FA Cup (3g15 ngày 9-1, giờ VN) mặc dù hoàn cảnh, vị thế của họ hoàn toàn tương phải. Wigan đang xếp thứ 18 tại League One, tức là giải hạng 3 theo hệ thống bóng đá chuyên nghiệp nước Anh tính từ Premier League. Man United dù khủng khoảng, nhưng vẫn là đội bóng giàu sức hút nhất Premier League.

Vào tháng 11-2018, tức là trước khi thắng Man City lần cuối, chủ sở hữu lâu năm Dave Whelan đã bán Wigan cho một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, International Entertainment Corporation (IEC), do không đủ tiền để trang trãi cho CLB. Chỉ 17 tháng sau, IEC đã bán phần lớn cổ phần của Wigan Athletic cho một công ty khác ở Hồng Kông, Next Leader Fund. Sau đó công ty này đã đẩy CLB đến bờ vực phá sản khi từ chối trả các chi phí cần thiết để duy trì hoạt động của đội bóng. Việc vỡ nợ khiến Wigan bị trừ 12 điểm, phải rời Championship xuống đá tại League One. Họ phải thanh lý rất nhiều thứ, bao gồm các cầu thủ trẻ triển vọng, để tồn tại.

Sau 8 tháng sống nhờ quỹ quyên góp của người hâm mộ, Wigan được tiếp nhận bởi doanh nhân người Bahrain, Abdulrahman Al-Jasmi và công ty Phoenix 2021 Ltd với giá khoảng 3 triệu bảng, thấp hơn gần 20 triệu bảng so với mức giá mà chủ cũ Whelan từng bán. Nhưng cuộc sống vẫn thử thách Wigan khi các chủ sở hữu mới hoạt động thua lỗ về tài chính và trong mùa giải thứ hai họ nắm quyền đã không còn đủ khả năng trả lương cho nhân viên hoặc cầu thủ. Cuối cùng, CLB được bán cho tỷ phú sinh ra ở Wigan, ông Mike Danson chỉ mới cách nay 7 tháng.

Shaun Maloney và chiếc cúp FA lịch sử

Chưa biết tương lai của Wigan ra sao nhưng chí ít thì họ có thể “nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”. Mùa bóng này, Wigan bắt đầu League One với việc bị trừ 8 điểm do bê bối tài chính, nhưng hiện đã vươn lên vị trí thứ 18, một nổ lực đáng khen dưới sự dẫn dắt của HLV Shaun Maloney – người đã kiến ​​tạo bàn thắng ấn định chức vô địch FA Cup của Watson vào năm 2013. Dù cả một chặng đường dài còn ở trước mắt nhưng sự ổn định dường như đã được khôi phục.

Những cầu thủ tài năng như Stephen Humphrys và Charlie Wyke, cả hai đều có bảy bàn thắng ở giải đấu mùa này, có thể đủ để giữ Wigan ở League One, đặc biệt là với kinh nghiệm của Callum McManaman, một trong những nhà vô địch FA Cup 2013 hiện vẫn còn thi đấu.

Nếu chiến thắng của Wigan trước Man City vào năm 2018 là khởi đầu cho sự sa sút của họ, thì có lẽ một chiến thắng khác ở FA Cup, lần này trước đội bóng áo đỏ Manchester, sẽ là khởi đầu cho sự hồi sinh. Wigan mới chỉ đối đầu với Man United một lần ở FA Cup và đó là trận thua 0-4 tại Old Trafford vào năm 2017, nhưng biết đâu thời thế đã thay đổi bởi bản thân Man United cũng vừa phải tái cấu trúc ở thượng tầng, ngổn ngang nhiều vấn đề và cũng khó toàn tâm cho mặt trận FA Cup.

Sân vận động DW sẽ chật cứng, bầu không khí sôi động và trận đấu sẽ vừa là lời nhắc nhở về những gì đã từng xảy ra – trong suốt 8 năm thi đấu của Wigan ở Premier League – cũng như những gì có thể xảy ra một lần nữa. Ưu tiên của Wigan là họ không cần phải đánh bại United vào thứ Hai, nhưng nếu làm được, họ sẽ bắt đầu kỷ nguyên mới nhất của mình một cách thành công.

HỒ VIỆT