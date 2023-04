Truy thăng cấp Trung tá đối với Thiếu tá công an hy sinh khi làm nhiệm vụ ở Cà Mau

Ngày 29-4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức triển khai Quyết định thăng cấp bậc hàm cho Thiếu tá Nguyễn Chí Nguyện (sinh năm 1982, Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước), từ Thiếu tá lên Trung tá.