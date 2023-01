Truy tố Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex

Trong các bị can bị truy tố về tội danh trên có bà Nguyễn Thị Loan (Chủ tịch HĐQT Công ty Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex). Cùng bị truy tố còn có các cựu cán bộ huyện Đông Anh.

Theo cáo trạng, năm 2020 Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng huyện Đông Anh tổ chức đấu giá lô đất 49.000m2 tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương. Quá trình thực hiện, bị can Trần Công Tuyên (Trưởng phòng Hành chính kế hoạch) đã nhờ người liên hệ với Công ty cổ phần Tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội (Công ty VVAI) do Nguyễn Thị Diệu Linh làm tổng giám đốc để thẩm định giá khu đất. Khu đất trên sau đó được định giá khoảng hơn 500 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị can Tuyên đã chỉ đạo cấp dưới yêu cầu Công ty VVAI làm lại đơn giá, điều chỉnh, hạ giá trị xuống còn hơn 300 tỷ đồng.

Tháng 8-2020, UBND TP Hà Nội giao khu đất trên cho UBND huyện Đông Anh để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Tháng 9-2020, Công ty VVAI được chọn là đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm khu đất. Do khu đất đã được điều chỉnh hạ giá trị nên được định giá hơn 280 tỷ đồng. Cáo trạng xác định, việc này làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của bà Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 135 tỷ đồng.