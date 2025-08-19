TTPHCM: Lượng máu tiếp nhận giảm mạnh, nguy cơ thiếu cho cấp cứu và điều trị

Sở Y tế TPHCM cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, lượng máu tiếp nhận trên địa bàn thành phố giảm từ 20%-30% so với nhu cầu cấp phát. Đáng chú ý, Bệnh viện Chợ Rẫy giảm hơn 50%, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hỗ trợ các khu vực 2 và 3 (khu vực Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu).

Nguyên nhân chủ yếu do kỳ nghỉ hè khiến lực lượng hiến máu chính là học sinh, sinh viên giảm; việc sáp nhập địa giới hành chính làm Ban Chỉ đạo hiến máu cấp cơ sở chưa được kiện toàn; trong khi nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị các tháng 6 và 7 tăng đột biến.

Trước nguy cơ thiếu hụt, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ giải pháp bảo đảm đủ máu và chế phẩm máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Cụ thể, tăng cường truyền thông, vận động hiến máu; tổ chức các chiến dịch cao điểm gắn với sự kiện cộng đồng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thu hút đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh đó, yêu cầu UBND phường, xã, đặc khu khẩn trương thành lập hoặc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; phân công người phụ trách công tác vận động hiến máu và phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo TPHCM tổ chức các tua lấy máu tại phường, xã theo kế hoạch đã đăng ký từ đầu năm 2025.

Các bệnh viện, cơ sở y tế phải tuân thủ nghiêm quy định truyền máu tại Thông tư 26/2013/TT-BYT; chỉ định truyền máu hợp lý, hạn chế truyền không cần thiết, ưu tiên cấp cứu và các trường hợp đe dọa tính mạng.

Sở Y tế TPHCM cũng giao Bệnh viện Truyền máu Huyết học phối hợp với Trung tâm Hiến máu nhân đạo, Bệnh viện Chợ Rẫy, Hội Chữ thập đỏ và các đơn vị liên quan tổ chức hiệu quả các tua hiến máu, hỗ trợ điều phối giữa các khu vực trong tình huống khẩn cấp, nhằm bảo đảm cung ứng máu kịp thời, đầy đủ và an toàn cho người bệnh.

Các cơ quan, đơn vị khi có nhu cầu đăng ký hiến máu hoặc cung ứng máu, chế phẩm máu có thể liên hệ: Đối với khu vực 1: + Bà Lê Bảo Hoài Trâm, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Hiến máu nhân đạo (điện thoại: 0975.208.897). + Khoa Tiếp nhận hiến máu, Bệnh viện Truyền máu Huyết học (điện thoại: 028.3955.7858 hoặc 0919.660.010) Đối với khu vực 2, 3: + BS-CK2 Lâm Mỹ Hạnh, Trung tâm Truyền máu thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy (điện thoại: 0989.012.971)

THÀNH SƠN