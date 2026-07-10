Tứ kết 1, Pháp – Morocco 2-0: Đá hỏng phạt đền, Mbappe vẫn rực sáng đưa Pháp vào bán kết

Kylian Mbappe đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc với một quả phạt đền bị cản phá, một siêu phẩm và một đường kiến tạo để giúp Pháp đánh bại Morocco 2-0 tại Gillette Stadium. Đoàn quân của Didier Deschamps không chỉ tái hiện kịch bản bán kết tại Qatar 2022 mà còn chính thức ghi danh vào bán kết World Cup lần thứ ba liên tiếp. Trước một "Sư tử Atlas" kiên cường, bản lĩnh của nhà đương kim Á quân đã lên tiếng đúng lúc, biến những áp lực thành tấm vé tiến sát hơn tới ngai vàng thế giới.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pháp đã thể hiện rõ ý đồ đánh phủ đầu. Ngay phút thứ 5, Dayot Upamecano đã đe dọa khung thành Morocco bằng một cú đánh đầu cận thành sau quả phạt góc, nhưng thủ môn Yassine Bounou đã chơi cảnh giác. Sức ép nghẹt thở của Pháp được cụ thể hóa ở phút 25 khi Noussair Mazraoui đốn ngã Mbappé trong vòng cấm.

Phải mất tới 3 phút 11 giây chờ đợi các quyết định từ VAR và trọng tài, Mbappé mới có thể thực hiện quả đá phạt. Sự chậm trễ này dường như đã ảnh hưởng đến tâm lý của siêu sao đang khoác áo Real Madrid. Cú sút của anh quá hiền và bị "chuyên gia bắt penalty" Bounou dễ dàng ôm gọn. Đây là lần thứ tư Bounou cản phá thành công phạt đền tại các kỳ World Cup (tính cả loạt sút luân lưu), một kỷ lục đáng nể.

Dù áp đảo hoàn toàn với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) lên tới 1.87 trong hiệp một – con số cao nhất của một đội tuyển không ghi được bàn trước giờ nghỉ tại giải đấu năm nay – Pháp vẫn tỏ ra bế tắc. Lucas Digne thậm chí đã đưa bóng tìm đến xà ngang từ một cú dứt điểm ở khoảng cách 35 mét, khiến các cổ động viên Pháp không khỏi lo lắng.

Sau giờ nghỉ, Morocco cố gắng duy trì sự tổ chức và hy vọng vào những đợt phản công. Trước trận đấu, Brahim Diaz của Morocco từng tự tin tuyên bố: "Tôi đã sẵn sàng chấp nhận áp lực khi đối đầu với Pháp". Tuy nhiên, áp lực mà các học trò của Didier Deschamps tạo ra là quá lớn.

Sự điều chỉnh về mặt cường độ của HLV Deschamps đã mang lại quả ngọt. Pháp không còn nôn nóng mà bắt đầu khai thác những kẽ hở nhỏ nhất bằng kỹ thuật cá nhân thượng thừa. Phút 60, bước ngoặt đến từ một pha dàn xếp đẳng cấp: Désiré Doué thực hiện đường chuyền xỏ háng Neil El Aynaoui tìm đến vị trí của Mbappé. Trong một không gian cực hẹp, số 10 của tuyển Pháp đã chứng minh tại sao anh là cầu thủ nguy hiểm nhất thế giới. Mbappé khôn ngoan dùng hậu vệ Issa Diop làm "lá chắn" che mắt Bounou, thực hiện cú sút với quỹ đạo lạ mắt ở tốc độ 98km/h. Bóng vẽ một đường cong tuyệt mỹ trước khi găm thẳng vào góc xa khung thành.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ 6 phút sau, Mbappé sắm vai kiến tạo với đường chuyền thuận lợi để Ousmane Dembélé băng lên dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt. Trận đấu hiệu quả của hai tiền đạo này giúp Pháp trở thành đội bóng thứ hai sau Brazil (năm 2002) có hai cầu thủ cùng ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong một kỳ World Cup.

Sau bàn thua, Morocco có một vài nỗ lực vớt vát nhưng không thể tạo ra sự đột biến. Pháp chủ động kiểm soát thế trận và thậm chí suýt ghi thêm bàn thắng thứ ba. Mbappe rời sân ở phút 77 sau tình huống đau nhẹ, kịp nhận tràng pháo tay tán thưởng của khán giả trước khi các đồng đội bảo toàn chiến thắng .

Nhà báo Jonathan Wilson nhận định trên The Guardian rằng Pháp đang sở hữu một sự "lì lợm và không thể kháng cự". Hệ thống pressing cường độ cao mà Deschamps xây dựng đã bóp nghẹt mọi ý tưởng phản kháng của Morocco, buộc "Sư tử Atlas" phải lùi sâu phòng ngự trong tuyệt vọng. Dù HLV Deschamps trước trận đã yêu cầu sự hiệu quả tối đa từ hàng công, nhưng chính khả năng "giải quyết" trận đấu bằng khoảnh khắc cá nhân của các ngôi sao mới là thứ tạo nên sự khác biệt giữa hai đội.

Chiến thắng này cũng đánh dấu cột mốc lịch sử cho HLV Didier Deschamps. Ông chính thức trở thành chiến lược gia đầu tiên đạt cột mốc 20 trận thắng tại các kỳ World Cup, đồng thời cân bằng kỷ lục 25 trận cầm quân tại vòng chung kết của huyền thoại Helmut Schön.

Về phần cá nhân Mbappé, với một bàn thắng và một kiến tạo, anh đã có 20 pha lập công tại World Cup, chỉ còn kém kỷ lục mọi thời đại của Lionel Messi đúng 1 bàn. Anh cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử đạt cột mốc đóng góp vào 10 bàn thắng trở lên (ghi bàn và kiến tạo) ở hai kỳ World Cup khác nhau (2022 và 2026).

Nỗi lo duy nhất cho người Pháp là việc Mbappé phải rời sân ở phút 77 với túi đá chườm trên cổ chân. Dù vậy, những hình ảnh anh ăn mừng cùng đồng đội sau trận đấu cho thấy chấn thương này có vẻ không quá nghiêm trọng.

Vượt qua Morocco, Pháp sẽ tiến vào bán kết để đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ. Với phong độ hủy diệt hiện tại, đoàn quân của Deschamps đang tràn đầy tự tin trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thứ ba trong lịch sử.

LONG KHANG