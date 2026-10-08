Từ một môn thể thao đến một Việt Nam khỏe mạnh

Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao” sẽ diễn ra ngày 10-10 mang nhiều ý nghĩa quan trọng.

Mỗi môn thể thao đều có giá trị nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người dân. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo báo cáo của Bộ VH-TT-DL tại cuộc họp trực tuyến giữa Hà Nội với 33 tỉnh, thành phố nhằm rà soát công tác chuẩn bị cho Lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao”, các đơn vị đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, thiết thực và tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.

Lễ phát động diễn ra sáng 10-10, do Bộ VH-TT-DL tổ chức nhằm triển khai Kết luận số 70-KL/TW ngày 31-1-2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; các nghị quyết về phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Hoạt động cũng cụ thể hóa định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao (27-3-1946 – 27-3-2026).

Đồng thời, chương trình được triển khai theo Kế hoạch số 27-KH/BTGDVTW ngày 16-3-2026 về phối hợp tổ chức Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Đây cũng là hoạt động gắn với Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được triển khai từ năm 2024. Chiến lược xác định thể dục, thể thao giữ vai trò quan trọng trong nâng cao sức khỏe, cải thiện thể lực, tầm vóc, phòng chống bệnh tật, kéo dài tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Việc tập luyện thường xuyên còn góp phần hình thành lối sống lành mạnh, tăng cường gắn kết cộng đồng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, ngành Thể thao Việt Nam hướng tới phát triển đồng bộ phong trào thể thao quần chúng, giáo dục thể chất trong nhà trường với thể thao thành tích cao và chuyên nghiệp, từng bước nâng cao trình độ, tiệm cận khu vực và thế giới.

Một trong những mục tiêu quan trọng đến năm 2030 là đưa tỷ lệ người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 45% dân số; hơn 90% học sinh, sinh viên và chiến sĩ lực lượng vũ trang đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. Đồng thời, phấn đấu để hầu hết đơn vị hành chính cấp xã, thôn, tổ dân phố và khu dân cư có câu lạc bộ thể thao cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia tập luyện.

Bộ VH-TT-DL cùng các đơn vị đồng hành xác định lễ phát động ngày 10-10 là bước khởi đầu cho chuỗi hoạt động lâu dài, hướng tới đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen trong đời sống. Qua đó, phong trào thể dục, thể thao được mở rộng từ cơ sở, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

MINH CHIẾN