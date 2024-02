Tung clip nhạy cảm để níu kéo người tình, người đàn ông bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 29-2, Công an huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông N.H. (sinh năm 1988, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) do đăng clip lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà T.T.K.T. (sinh năm 1982, trú xã An Nghiệp, huyện Tuy An).

Cùng với việc phạt tiền, cơ quan công an còn buộc người vi phạm gỡ bỏ ngay các thông tin, hình ảnh, clip đăng tải trên tài khoản cá nhân, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà T. T.K.T.

Trước đó, bà T.T.K.T. đã làm đơn trình báo Công an huyện Tuy An về việc bị tài khoản Facebook “Hung Nguyen” đăng tải thông tin, hình ảnh cùng đoạn video với các hình ảnh nhạy cảm vào ngày 15-2, gây ảnh hưởng đến gia đình, đời sống của bà T.

Công an huyện Tuy An đã vào cuộc xác minh, làm rõ ông N.H. là người đã đăng tải các nội dung nhạy cảm trên.

PHƯƠNG ĐÔNG