Tường thuật Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH trả lời chất vấn: Xử lý nghiêm hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động

SGGP Online liên tục cập nhật...

Thu nhập, đời sống người lao động khó khăn nên phải rút “của để dành”

ĐB Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) cho rằng, làn sóng rút BHXH 1 lần trong công nhân, người lao động thời gian qua có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt tăng cao khi có thông tin sửa Luật BHXH. Qua thông tin nắm được từ công nhân, người lao động tại TPHCM, nguyên nhân lớn nhất vẫn là sự bất an của người lao động đối với sự ổn định chính sách BHXH. Công nhân xem BHXH là “của để dành” của cá nhân nhưng lo sợ chính sách mới ban hành sẽ hạn chế quyền tự quyết, chủ động của công nhân, người lao động về mức lương hưu sẽ không đủ sống. ĐB hỏi Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH về giải pháp ra sao?

Trước năm 2019, bình quân mỗi năm có 500.000 người rút BHXH 1 lần, từ đầu năm 2023 là trên 900.000 người. Số rút BHXH 1 lần gần bằng với số vào, đây là nguy cơ. Theo Bộ trưởng, nếu tình trạng rút bảo hiểm 1 lần không giảm bớt sẽ dẫn đến nguy cơ khi về già, về hưu cho người lao động; nguy cơ cho hệ thống chính sách an sinh xã hội khó đảm bảo tính bền vững.

Bộ trưởng cũng nêu những lý do cơ bản dẫn đến rút BHXH 1 lần, trước hết đó là trong đời sống, thu nhập của người lao động gặp khó khăn nên đã rút “của để dành”. Bộ trưởng nói đã nghiên cứu kỹ vấn đề này, trong đó nhận thấy công chức, viên chức rút BHXH rất ít, chủ yếu rơi vào công nhân, người lao động. Đồng thời, khu vực rút bảo hiểm gia tăng ở khu vực phía Nam chiếm tới 72% của cả nước. “Đây là vấn đề chúng tôi phải suy nghĩ”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói, không có quốc gia nào có cơ chế rút BHXH 1 lần dễ dàng như Việt Nam. Bộ trưởng chia sẻ đã từng mời chuyên gia nước ngoài về lĩnh vực BHXH để “bài mưu tính kế” giúp ông khắc phục giải pháp rút BHXH 1 lần.

ĐB Trần Hồng Nguyên (Bình Thuận) đề nghị làm rõ những giải pháp căn cơ hỗ trợ đời sống công nhân tại các khu công nghiệp vì thu nhập người lao động hiện nay rất khó khăn.

Trả lời, Bộ trưởng cho rằng, thu nhập của người lao động được cải thiện, cụ thể thu nhập bình quân của người lao động quý 1-2023 là 7 triệu đồng (tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước). Về cơ bản thu nhập của người lao động được cải thiện nhiều trong thời gian qua. Tuy vậy, nhìn chung đời sống của người lao động vẫn còn khó khăn, nhất là công nhân tại các khu công nghiệp. Các giải pháp tăng thu nhập cho người lao động phải đồng bộ, từ bảo đảm công ăn việc làm, chính sách an sinh, các chính sách hỗ trợ người lao động...

Có giải pháp chăm lo cho công nhân nữ lớn tuổi

ĐB Nguyễn Thị Thủy (Bắc Kạn) chất vấn về giải pháp hỗ trợ lao động nữ mất việc làm ở tuổi ngoài 40, dẫn đến nguy cơ các đối tượng này phải rút BHXH 1 lần, ảnh hưởng đến an sinh xã hội lâu dài.

Bộ trưởng cho biết, khi đi khảo sát, cùng sinh hoạt và ăn cơm cùng công nhân, ông thấy hầu hết lao động trong các ngành dệt may, giày da là lao động nữ, thậm chí có ngành nghề tới 80% là nữ. Đối tượng bị giãn việc, mất việc làm cũng hầu hết rơi vào lao động nữ. Trong làn sóng hơn 3 triệu người trở về các địa phương vừa qua, phần đông cũng là những người mẹ đem theo con. Vì vậy, để hạn chế tình trạng việc sa thải lao động nữ trên 40 tuổi, cần phải đào tạo lao động ngay từ sớm, khi họ chưa thất nghiệp; còn đã qua tuổi 40 với ngành dệt may quả thật là rất khó khăn với người lao động vì mắt đã mờ, chân đã chậm, năng suất làm việc thấp. Phải có giải pháp chăm lo cho công nhân nữ lớn tuổi như tạo điều kiện doanh nghiệp sản xuất, tạo việc làm ổn định, chăm lo phúc lợi xã hội thiết yếu, chủ động đào tạo từ sớm, từ xa. Đề nghị địa phương có cơ chế, chính sách tạo việc làm cho lao động nữ thích ứng với điều kiện mới; chăm lo hệ thống phúc lợi xã hội thiết yếu để giảm bớt khó khăn cho phụ nữ.

ĐB Nguyễn Duy Thanh (Cà Mau) chất vấn, năng suất lao động của Việt Nam thấp, giải pháp nào để ngang bằng các nước trên thế giới? Bộ trưởng cho rằng, ông không đồng tình khi nói năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn cả các nước xung quanh. "Tôi không đồng tình với một số ý kiến nói năng suất lao động Việt Nam thấp hơn một số nước xung quanh chúng ta như Lào, Campuchia", Bộ trưởng khẳng định. Tuy vậy, năng suất lao động của Việt Nam thấp hơn mặt bằng thế giới là đúng, cần phải triển khai nhiều giải pháp để tăng cao năng suất lao động.

Lao động đi nước ngoài bị lừa do công ty "ma"

Về lao động đi nước ngoài, Bộ trưởng thông tin, hiện nay cả nước có 482 doanh nghiệp được cấp phép. Năm 2022, có 142.000 người đi lao động nước ngoài. Theo Bộ trưởng, số lao động được các công ty có giấy phép đưa đi thì ít bị lừa, phần nhiều người lao động đi nước ngoài bị lừa qua các công ty "ma", công ty không được cấp phép. Trường hợp người lao động bị những công ty có giấy phép lừa cũng có nhưng là số ít. Họ lừa để lấy tiền chi phí cao hơn và khi sang nước ngoài thì làm việc không đúng như cam kết... Trong năm 2022, các cơ quan chức năng đã xử phạt 62 doanh nghiệp và thu hồi giấy phép 4 doanh nghiệp.

Thiếu 1 triệu lao động ngành công nghệ thông tin

ĐB Phúc Bình Nie Kdăm (Đắk Lắk) chất vấn: Đưa ra giải pháp thế nào khi dự báo thiếu khoảng 1 triệu lao động trong lĩnh vực công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia?

Trả lời ĐB, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam là quốc gia có nhiều lợi thế để phát triển công nghệ thông tin, trong đó đất nước đang thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia. Đây là điều kiện, cơ hội để ngành công nghệ thông tin phát triển. Dù cơ sở hạ tầng, điều kiện, cơ hội là có nhưng vẫn thiếu khoảng 1 triệu lao động công nghệ thông tin. Thời gian tới, Bộ trưởng cho biết, các trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học sẽ mở rộng đào tạo ngành công nghệ thông tin để cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực này.

Trước chất vấn của các ĐB về thu hút học sinh vào các trường nghề, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng việc thu hút học sinh vào trường nghề không dễ dàng. Dù vậy gần đây số học sinh vào học trung cấp nghề tăng lên nhờ mô hình 9+ theo mô hình Nhật Bản.

Bộ trưởng giải thích thêm, học sinh vào trường nghề vừa học văn hóa vừa học nghề, khi ra trường vừa có bằng nghề vừa có bằng tốt nghiệp phổ thông theo các tiêu chuẩn, quy định chung của Bộ GD-ĐT. Điều này rút ngắn thời gian và thích ứng, tạo điều kiện hơn khi ra trường tham gia vào thị trường lao động. Mô hình này được áp dụng nhiều ở các nước phát triển. Dù vậy thời gian tới, Bộ LĐTB-XH sẽ đánh giá thêm mô hình này, hiệu quả đích thực thế nào để điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Kiên quyết chấn chỉnh tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn

ĐB Trần Quang Minh (Quảng Bình) chất vấn về tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn khi lao động ở nước ngoài gây nhiều hệ lụy, đâu là giải pháp?

ĐB cũng nêu vấn đề: Giải pháp cho tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, có nguyên nhân vì chế độ tiền lương?

Theo Bộ trưởng, tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn khi lao động ở nước ngoài không còn bức xúc như năm 2017, khi đó tỷ lệ trốn ở Hàn Quốc là 57%, Hàn Quốc thậm chí phải dừng chương trình tiếp nhận lao động. Sau hơn 4 năm kiên trì các giải pháp, kể cả từ phía Hàn Quốc, đến nay tình trạng đã đỡ hơn, tỷ lệ là 24,6%, thuộc diện thấp. Theo quy định của Hàn Quốc, tỷ lệ này dưới 30% là được gỡ bỏ các biện pháp “trừng phạt”.

Hiện nay vẫn đang dừng chương trình đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc ở nhiều địa phương của các tỉnh thành.

Về tình trạng cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, có nguyên nhân vì chế độ tiền lương, Bộ trưởng cho rằng, vấn đề này vừa qua đã được nói nhiều, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã trả lời đầy đủ. Nhưng theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, lao động dù ở khu vực công hay tư thì vấn đề bảo đảm thu nhập cho họ đều rất quan trọng.

Có học sinh thì đào tạo, chưa đào tạo theo nhu cầu thị trường

ĐB Trần Thị Thanh Hương (An Giang) chất vấn về đào tạo nghề còn trùng lắp, không hiệu quả?

Bộ trưởng cho biết, vừa qua công tác tuyển sinh, hướng nghiệp có nhiều tiến bộ. Tuy vậy, mạng lưới còn nhiều vấn đề. Cùng trên địa bàn nhưng có nhiều trường nghề, dẫn đến tình trạng số người học thiếu, rồi nghề đào tạo ra khó xin việc. Do đó, phải hướng tới việc đào tạo gắn với nhu cầu, phải kiên quyết làm. Chỉ đào tạo khi có nhu cầu, khi các trường có sự liên kết, đặt hàng được với doanh nghiệp. Chỉ có như vậy thì đào tạo nghề ra mới bảo đảm có việc làm.

Bộ trưởng thừa nhận có sự trùng lắp trong ngành nghề đào tạo. Hiện nay các trường được tự chủ trong đào tạo. Nhưng tình trạng chung của các trường nghề hiện nay là có học sinh thì đào tạo, chứ chưa đào tạo theo nhu cầu, theo địa chỉ. Hiện Bộ đã chỉ đạo quy hoạch lại hệ thống các trường nghề, sáp nhập lại, sắp xếp lại hệ thống các trường nghề theo tinh thần “về 1 đầu mối”.

Năm 2023, tất cả các trường nghề sẽ phải quy hoạch lại như chỉ đạo của Chính phủ để tránh trùng lặp về ngành nghề đào tạo.

Xây dựng Chiến lược an sinh xã hội

ĐB Trịnh Minh Bình (Vĩnh Long) chất vấn về công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Theo Bộ trưởng, công tác an sinh xã hội vừa qua được làm rất tốt, chính sách đến với người dân nhanh nhất, hiệu quả nhất, ít tiêu cực nhất, dù chúng ta có cả chính sách phát tiền mặt.

Thời gian tới sẽ tiếp tục quan tâm công tác này, dựa trên dự báo về tình hình kinh tế-xã hội. Bộ sẽ đánh giá bài bản về vấn đề này, cùng với các bộ ngành xây dựng Chiến lược an sinh xã hội, báo cáo cấp có thẩm quyền và “tung ra” đúng thời điểm.

Cần chế tài mạnh mẽ xử lý doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm

ĐB Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) cho rằng việc chậm đóng bảo hiểm ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn lao động, gây hệ lụy lớn. Vậy hướng giải quyết, xử lý các trường hợp doanh nghiệp chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là gì? Cùng với đó, đại biểu đặt vấn đề giải quyết thế nào đối với các trường hợp thu sai bảo hiểm đối với các chủ hộ kinh doanh cá thể?

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời, hết năm 2022, tình trạng chậm đóng, trốn đóng tính cả tiền gốc lẫn lãi là 8.560 tỷ đồng (tăng 2,69% so với năm 2021). Trong đó 26.670 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng, trốn đóng đã gây ảnh hưởng trên 260.000 lao động.

Nguyên nhân được Bộ trưởng nêu ra là doanh nghiệp làm ăn khó khăn, cá biệt có doanh nghiệp trốn đóng. Thời gian vừa qua, Bộ LĐTB-XH đã điều chỉnh giải pháp để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bộ trưởng cho rằng các giải pháp đã được triển khai nhưng trên nguyên tắc người lao động thu đến đâu thực hiện chính sách đến đó để hưởng chế độ, chính sách BHXH. Đồng thời tạo điều kiện để người lao động đóng tiếp khi làm việc ở nơi mới hoặc bảo lưu. Thời gian tới, bộ sẽ tham mưu sửa Luật BHXH để có quy định rõ hành vi chậm đóng, trốn đóng nhằm xử lý nghiêm. Hiện nay thì các hành vi trốn đóng cũng rất khó xử lý hình sự vì vướng quy định. Ngoài ra, bộ cũng đề xuất cần áp chế tài mạnh hơn đối với các hành vi chậm đóng, trốn đóng theo thông lệ quốc tế.

Về chủ hộ kinh doanh, Bộ trưởng cho rằng, thời gian vừa qua cơ quan BHXH có thu sai một tỷ lệ không nhỏ. Việc thu sai này diễn ra từ năm 2003 đến năm 2016, Bộ phát hiện và đã chấn chỉnh về cơ bản đã giải quyết, vừa kết thúc 8 đoàn kiểm tra để kịp thời xử lý, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho các chủ hộ kinh doanh bị thu sai.

Bộ trưởng nhấn mạnh, quan điểm của ông là đặt lợi ích người lao động, chủ hộ kinh doanh lên hàng đầu, cơ quan công quyền làm sai thì xin lỗi và có giải pháp để khắc phục, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Ông cũng thông tin các hướng xử lý, trong đó khuyến khích chủ hộ kinh doanh bị thu sai chuyển sang đóng bảo hiểm bắt buộc. Giải pháp tiếp theo đó là nếu chủ hộ không muốn thì chuyển sang bảo hiểm tự nguyện hoặc phải trả lại quyền lợi cho chủ hộ bằng tiền gốc lẫn lãi.

Đến bao giờ, chất lượng nhân lực tiệm cận các nước trong khu vực?

ĐB Nguyễn Thị Hà (Bắc Ninh) chất vấn sau hơn 2 năm triển khai các giải pháp về thị trường lao động, đến năm 2023, thị trường lao động Việt Nam cải thiện, nhưng chất lượng nhân lực vẫn thấp trong khu vực. So sánh với quốc tế thì xếp hạng kỹ năng, chỉ số giáo dục nghề nghiệp thuộc “tốp” cuối ASEAN. Đến bao giờ, chất lượng nhân lực tiệm cận các nước trong khu vực?

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, số người tham gia thị trường lao động từ 15 tuổi trở lên là 51 triệu người, thị trường lao động Việt Nam còn non trẻ nhưng đã phát triển nhanh trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay cơ cấu lao động chưa cân đối, cần điều chỉnh.

Bộ trưởng cũng thừa nhận, các nhà đầu tư khi đến thì quan tâm đầu tiên là hạ tầng, tiếp đó là nguồn nhân lực chất lượng cao, nhưng hiện nay ta còn thiếu hụt.

Vừa qua Chính phủ đã có Nghị quyết 06 phát triển thị trường lao động, đề ra đồng bộ các giải pháp, mục tiêu là hội nhập được với thị trường lao động khu vực và thế giới.

Tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh cho người lao động

ĐB Tráng A Dương (Hà Giang) chất vấn về tình trạng người lao động chọn hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần do khó khăn. Nhiều ý kiến đề nghị thành lập quỹ để hỗ trợ người lao động, quan điểm của Bộ trưởng ra sao?

Bộ trưởng cho biết, vừa qua tình trạng người lao động rút BHXH 1 lần gia tăng, nhất là sau đại dịch Covid-19. Bộ trưởng xin ghi nhận ý kiến thành lập quỹ hỗ trợ người lao động, vì đó cũng là giải pháp nhằm không để người lao động rút BHXH 1 lần. Bộ sẽ nghiên cứu, đánh giá kỹ tác động và báo cáo cấp có thẩm quyền. Cùng với đó, giải pháp căn bản là tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh cho người lao động, bảo đảm cuộc sống cho họ.

Lao động tay nghề cao nhưng không có chứng chỉ

ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, lao động qua đào tạo của Việt Nam chưa cao, nhưng một bộ phận trong số đó là người tạo ra năng suất lao động cao nhờ quá trình tự học, tự đào tạo, nhưng chưa được công nhận. Bộ trưởng có thấy cần thiết xây dựng công cụ để đánh giá trình độ của bộ phận lao động này?

Trả lời đại biểu Tô Văn Tám, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH cho rằng, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 70% và có chứng chỉ trên 26%. Trên thực tiễn việc đào tạo có chứng chỉ đối với lao động là cần thiết nhưng quan trọng hơn là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, tay nghề cao và đạt hiệu quả.

Bộ trưởng nhìn nhận trong thực tiễn, người lao động không có chứng chỉ nhưng tay nghề rất cao. Do vậy, cần phải đánh giá, góc nhìn toàn diện hơn về vấn đề này.

Bộ trưởng đặt lại vấn đề tại sao người có trình độ tay nghề cao như vậy nhưng không có chứng chỉ? Từ đó, Bộ trưởng thông tin, bộ đang nghiên cứu đề xuất để trong thời gian tới có công cụ, tiêu chí đánh giá chất lượng lao động cũng như tổ chức thi chứng chỉ cho nhóm này.

ĐB Huỳnh Ánh Sương (Quảng Ngãi) chất vấn về chất lượng giáo dục nghề nghiệp, làm sao để học sinh lựa chọn chứ không phải là chỉ chọn sau khi trượt lớp 10, trượt đại học.

Trả lời, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, quy mô tuyển sinh là khoảng 2 triệu học sinh vào học nghề, tăng rất cao so với 5 năm trước, trong đó khoảng 25% là trung cấp, 26% là cao đẳng. GDNN hiện nay quy mô thì chưa lớn, chất lượng còn nhiều vấn đề cần đổi mới, cải thiện. Chính sách để khuyến khích học sinh vào trường nghề chưa được quan tâm.

Muốn thay đổi phải đẩy mạnh tuyên truyền, vì hiện nay phần lớn học sinh, sinh viên vào trường nghề là do không có nhu cầu, không có khả năng học lên, do khó khăn muốn học nghề nhanh để kiếm việc, số có nhu cầu thực sự không nhiều.

80% học sinh trường nghề ra trường có việc làm, đó là điều đáng mừng. Hiện nay đã có chính sách để khuyến khích học sinh vào học nghề nhưng cần làm tốt hơn.

Bộ sẽ thiết kế và hỗ trợ thêm chính sách cho học sinh học nghề.

Đời sống người dân gặp nhiều khó khăn

Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, lao động, việc làm, công tác đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và công tác quản lý, phát triển bảo hiểm xã hội, đây là những vấn đề lớn, vừa có ý nghĩa chiến lược của quốc gia, vừa liên quan trực tiếp đến đời sống, đến mâm cơm, giấc ngủ hàng ngày của hàng triệu người dân, người lao động và lực lượng hưu trí.

Bộ trưởng nhắc lại tình hình thế giới và trong nước tác động đến doanh nghiệp, đời sống người dân. Trong đó, không ít doanh nghiệp gặp khó khăn, phải thu hẹp thị trường, thu hẹp quy mô sản xuất, cắt giảm lao động, việc làm…

Hơn 2 năm qua, Bộ trưởng cho biết, với Nghị quyết 30 của Quốc hội, Chính phủ và các địa phương đã triển khai 4 chính sách lớn nhằm hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động trong khắc phục khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 với trên 120.000 tỷ đồng, đã hỗ trợ trên 68 triệu lượt người dân, người lao động và trên 1,4 triệu lượt người sử dụng lao động.

Tuy nhiên, người đứng đầu ngành LĐTB-XH nhìn nhận, khi đối diện với những khó khăn, thách thức rất lớn trong và ngoài nước, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân đã và đang gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân, người lao động gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Những vấn đề này đòi hỏi ngành phải dự báo đúng tình hình, chủ động chuẩn bị và thích ứng trước những tác động và thách thức mới với các vấn đề lao động, việc làm, đào tạo và bảo hiểm xã hội - những vấn đề có quan hệ mật thiết với nhau với nguyên tắc chung là: “Nhìn xa - Chủ động sớm - Hành động mau lẹ - Ứng xử kịp thời”.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, phiên chất vấn diễn ra trong 2,5 ngày với 4 lĩnh vực: LĐ-TB-XH, dân tộc, GTVT, KHCN, cuối phiên chất vấn Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo, trả lời chất vấn các ĐBQH. Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về chất vấn của kỳ họp để có cơ sở giám sát việc thực hiện.

Qua các phiên thảo luận vừa qua, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành đã quan tâm, giải quyết nhiều vấn đề mà cử tri, nhân dân, các ĐBQH quan tâm. Như về vấn đề cải cách hành chính, Bộ Xây dựng điều chỉnh quy chuẩn 06:2022 đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân, Bộ Công thương đã yêu cầu Tập đoàn điện lực Việt Nam khẩn trương thỏa thuận giá tạm thời với các chủ đầu tư điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã đấu nối lưới điện quốc gia; Bộ GTVT trong ngày 3-6, đã quyết định cho phép tự động giãn chu kỳ kiểm định xe, theo đó, khoảng 2 triệu xe ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề quan trọng, được nhân dân, ĐBQH quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kỳ họp thứ 5 là kỳ họp thực hiện theo Nội quy kỳ họp Quốc hội mới, theo đó chất vấn phải “hỏi nhanh đáp gọn”, trả lời đúng trọng tâm.

ĐBQH chất vấn chỉ nên nêu 1-2 vấn đề, khi tranh luận là để làm rõ thêm vấn đề được chất vấn, không nêu câu hỏi, không tranh luận lại với ĐBQH.

Thành công của chất vấn phụ thuộc cả vào chất lượng câu hỏi và câu trả lời.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát đặc biệt của Quốc hội. Đề nghị các ĐBQH phát huy tinh thần “Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm” trong hoạt động chất vấn; đề nghị các vị bộ trưởng, trưởng ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Quốc hội, trước cử tri và nhân dân cả nước, giải trình rõ ràng về nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp khắc phục. Mục tiêu là để phiên chất vấn thực sự hiệu quả, thực chất, có chiều sâu, mang tính xây dựng cao; không chỉ góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề thời sự, cấp bách, mà còn nhận diện và đề xuất giải pháp cho những vấn đề căn cơ, lâu dài, tạo chuyển biến thực chất trong từng lĩnh vực được chất vấn.

Trước khi bước vào phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH đã có báo cáo gửi đến Quốc hội giải trình một số nội dung xã hội mà các đại biểu (ĐB) quan tâm.

Đáng chú ý, về tình trạng thu mua gom sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động, báo cáo cho biết, theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Luật BHXH thì người lao động có quyền “ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH”. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người lao động trong tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH và hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật về quyền công dân. Tuy nhiên, xuất phát từ việc nhận thức của người lao động còn chưa đầy đủ, các đối tượng xấu đã lợi dụng quy định trên để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người lao động để thực hiện việc mua bán sổ BHXH của người lao động với giá rẻ kèm theo giấy ủy quyền nhận trợ cấp BHXH, sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan BHXH và hưởng chênh lệnh.

Bộ đã yêu cầu xử lý nghiêm hành vi thu mua sổ BHXH của người lao động và tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình chi trả để đảm bảo việc chi trả được đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng. Hiện tình trạng thu mua sổ BHXH đã từng bước được khắc phục. Bộ đang xây dựng dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) trong đó đề xuất nhiều giải pháp nhằm hạn chế hưởng BHXH một lần, tăng tính hấp dẫn, thu hút người lao động tham gia BHXH để hưởng lương hưu như: giảm thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; bổ sung các quyền lợi, nhất là các quyền lợi ngắn hạn để gia tăng sự hấp dẫn tạo động lực cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện; đề xuất phương án giải quyết hưởng BHXH một lần; đồng thời bổ sung hành vi bị nghiêm cấm liên quan tới nội dung này.

Báo cáo cũng cho biết, tính đến hết tháng 5-2023, số người tham gia BHXH khoảng 17,47 triệu người, chiếm 37,48% lực lượng lao động (LLLĐ) trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc khoảng 15,99 triệu người, chiếm 34,28% LLLĐ trong độ tuổi; số người tham gia BHXH tự nguyện khoảng 1,48 triệu người, chiếm 3,15% LLLĐ trong độ tuổi.

Về tình trạng doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động, Bộ LĐTB-XH cho biết, theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam, số tiền chậm đóng, trốn đóng BHXH phải tính lãi đến hết năm 2022 là 8.560 tỷ đồng, tăng 121 tỷ đồng so với năm 2021, chiếm 2,69% trên số phải thu BHXH. Trong đó, có khoảng 26.670 đơn vị đã phá sản, đang làm thủ tục giải thể, phá sản; đơn vị ngừng hoạt động và không có người đại diện theo pháp luật, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của 206.468 người lao động. Một trong nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế thế giới có nhiều sự bất ổn, bước vào thời kỳ suy thoái, các doanh nghiệp Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn, phải cho người lao động nghỉ việc, ngừng việc do thiếu đơn hàng, khó khăn tài chính…

Để giải quyết kịp thời chế độ BHXH cho người lao động, vừa qua BHXH Việt Nam đã giải quyết quyền lợi đối với 206.400 người lao động nêu trên. Về lâu dài, Bộ LĐTB-XH đang hoàn thiện dự án Luật BHXH (sửa đổi), trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều chế tài, biện pháp nhằm hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Về thực trạng hưởng bảo hiểm một lần giai đoạn 2016 - 2022, báo cáo cho biết, trong năm 2022 số người giải quyết hưởng BHXH một lần là 997.470 người (tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2021). Trong giai đoạn 2016 - 2022, cơ quan BHXH tại các tỉnh thành đã giải quyết cho khoảng 4,84 triệu người hưởng BHXH một lần, trong đó số người quay trở lại đóng BHXH là 1,24 triệu người (chiếm tỷ lệ 27,7% số người hưởng). Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hưởng BHXH một lần, trong đó có nguyên nhân do tình trạng lao động thiếu việc làm, không có việc làm, mất việc làm gia tăng số người hưởng BHXH một lần.

Về tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ, chi sai chế độ, báo cáo cho biết, Bộ LĐTB-XH cho hay, nhờ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý BHXH đã góp phần phát hiện, xử lý và hạn chế tình trạng cấu kết, lập khống, làm giả hồ sơ hưởng chế độ, chi sai chế độ BHXH. Trong năm 2021, đã phát hiện và yêu cầu thu hồi về quỹ BHXH số tiền 9,5 tỷ đồng hưởng chế độ sai quy định (chiếm 0,006% tổng số tiền chi trả các chế độ BHXH trong năm 2021). Thời gian tới, bộ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH...

Đặc biệt, về vấn đề lao động, báo cáo cho biết, trong những tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế, xã hội, chính trị các nước trên thế giới có diễn biến nhanh, phức tạp. Trong 4 tháng đầu năm, cả nước có 49.900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số lao động đăng ký gần 331.400 người. Số doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 49.900 doanh nghiệp (bằng đúng số thành lập mới), tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước. Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên quý 1 đạt 52,2 triệu người, tăng lên, tuy nhiên, tốc độ tăng lực lượng lao động có dấu hiệu chậm lại. Tại một số địa phương lao động có việc làm có xu hướng giảm so với quý 4-2022, như TPHCM giảm 0,4%; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 2,6%, Bắc Ninh giảm 0,9%; Bắc Giang giảm 4,5%; Thái Nguyên giảm 2,2%.

Bộ LĐTB-XH cũng cho biết thu nhập của người lao động được cải thiện (thu nhập bình quân của người lao động quý 1 là 7 triệu đồng (tăng 640.000 đồng so với cùng kỳ năm trước).

Số lao động trong doanh nghiệp bị ảnh hưởng việc làm là 509.903 người (khoảng 3,4% tổng số lao động trong doanh nghiệp). Trong đó, số lao động thôi việc, mất việc làm là 279.409 người (chiếm 54,79% lao động bị ảnh hưởng). Số lao động thôi việc, mất việc tập trung ở các tỉnh có khu công nghiệp, khu kinh tế lớn như Bình Dương (71.590 người), Đồng Nai (32.450 người), TPHCM (44.890 người), Hà Nội (46.860 người). Số lao động giảm giờ làm là 195.039 người (chiếm 38,25% lao động bị ảnh hưởng). Số lao động bị ngừng việc, nghỉ việc không lương là 17.003 người (chiếm 3,33% lao động bị ảnh hưởng)..

Việc cắt giảm lao động trong các doanh nghiệp hiện nay chủ yếu là vì lý do kinh tế, khó khăn ở việc tìm kiếm, phát triển thị trường nước ngoài, doanh nghiệp gặp khó khăn tập trung vào doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo ở một số ngành như dệt may, da giày, sản xuất và lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến gỗ.