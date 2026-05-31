Tuyển bắn súng Việt Nam kết thúc tranh tài Cúp thế giới 2026

2 xạ thủ Olympic Lê Thị Mộng Tuyền và Trịnh Thu Vinh đã thi đấu những nội dung cuối cùng cho đội tuyển bắn súng Việt Nam trước khi chúng ta kết thúc thi đấu ở Munich (Đức).

Xạ thủ Mộng Tuyền, Tâm Quang không thành công tại Cúp thế giới 2026 dù đã nỗ lực tìm cơ hội vào chung kết bài bắn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cúp bắn súng thế giới 2026 (ISSF World Cup 2026) đã khép lại chương trình thi đấu với những nội dung cuối cùng vào ngày 30-5 theo giờ địa phương tại Đức.

Trong ngày cuối, đội tuyển bắn súng Việt Nam tham dự 2 nội dung gồm 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ và 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ. 2 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Lê Thị Mộng Tuyền cùng có mặt trong các bài bắn của mình.

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nam nữ, đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt 2 đội hình. Cặp xạ thủ Nguyễn Thùy Trang/Phạm Quang Huy đã đạt 574 điểm để đứng vị trí 15 trong khi cặp VĐV Trịnh Thu Vinh/Lại Công Minh có 573 điểm nên xếp hạng 21. Hai đội của bắn súng Việt Nam đã không có suất góp mặt chung kết nội dung.

Ở bài bắn 10m súng trường hơi đồng đội nam nữ, Phí Thanh Thảo/Nguyễn Minh Quang đã đạt 631,7 điểm nên xếp hạng 8 còn Lê Thị Mộng Tuyền/Nguyễn Tâm Quang có 628,8 điểm nên đứng hạng 34. Hai đội cũng không lọt vào lượt bắn chung kết tranh huy chương.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu tại Cúp thế giới 2026 nhưng không giành được huy chương. Lần này, Ban huấn luyện cử 15 xạ thủ tham dự. Giải đấu là cơ hội để xạ thủ Việt Nam tích lũy thêm thành tích nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20. Dự kiến sau Cúp thế giới 2026, các xạ thủ sẽ tiếp tục tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026.

MINH CHIẾN