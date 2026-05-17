Tuyển cầu mây Việt Nam chiến thắng đội Thái Lan trong ngày khai mạc Cúp thế giới 2026

Các cầu thủ cầu mây nam Việt Nam đã vượt qua đội Thái Lan trong trận đấu mở màn của Cúp thế giới 2026.

Đội tuyển cầu mây nam Việt Nam tham dự Cúp thế giới 2026 tại Malaysia. Ảnh: THANH SƠN

Cúp cầu mây thế giới 2026 (World Cup 2026) chính thức khai màn tại Malaysia theo giờ địa phương ngày 16-5.

Tại ngày khai mạc, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam đã gặp Thái Lan trong trận lượt đầu vòng bảng nội dung đồng đội 4 người nam. Chúng ta là những người vượt lên thắng tại ván thứ nhất với tỷ số 21/17. Ván thứ 2, đội nam Thái Lan thắng 21/18. Ở ván thứ 3, cầu thủ Việt Nam xuất sắc thắng đối phương với kết quả 21/19. Chung cuộc, đội nam Việt Nam thắng 2-1 đội Thái Lan tại trận đấu mở màn.

Nội dung đồng đội 4 người có các đội tham dự gồm Trung Quốc, Brunei, Myanmar, Ấn Độ, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Đài Bắc Trung Hoa, Iran, Nhật Bản, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Malaysia (chủ nhà). Ở Cúp thế giới năm nay, đội Việt Nam nằm vào Bảng D cùng đội Nhật Bản, Indonesia và Thái Lan. Đây được xem là bảng tử thần của nội dung bởi các đội đều đang có những cầu thủ tốt nhất trong nội dung 4 người nam. Trong đó, đội Nhật Bản sẽ là chủ nhà ASIAD 20 còn đội Thái Lan vừa thua đội Việt Nam tại SEA Games 33-2025 ở nội dung này. Đội cầu mây 4 người nam Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games 33-2025.

Cúp cầu mây thế giới 2026 (World Cup 2026) chỉ tổ chức các nội dung dành cho nam. Chương trình tranh tài năm nay diễn ra từ ngày 16 tới 23-5 tại Malaysia.

Đội nam Việt Nam góp mặt 3 nội dung gồm đội tuyển, đồng đội và đồng đội 4 người. Tại nội dung đội tuyển regu, Việt Nam nằm ở Bảng C cùng các đội Myanmar, Trung Quốc và Indonesia. Nội dung này có 14 đội tham dự và được bốc thăm vào 4 bảng đấu.

Ở nội dung đồng đội, đội Việt Nam nằm ở Bảng A cùng đội Thái Lan và Philipines. Nội dung này có 12 đội tham dự, được bốc thăm vào 4 bảng đấu.

Năm ngoái, Cúp thế giới 2025 đã diễn ra các nội dung dành cho nam và nữ. Trong đó, đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV nội dung đồng đội 4 người còn đội nam Việt Nam có HCB nội dung đồng đội 4 người.

MINH CHIẾN