Tuyển thủ Hoàng Thị Kiều Trinh chưa thể thi đấu tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026

Ban huấn luyện đội Binh chủng Thông tin sẽ tiếp tục sử dụng các cầu thủ nội binh vừa thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Tây Ninh sắp tới.

Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh vẫn chưa thể thi đấu do trong thời gian hồi phục chấn thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Cúp VTV9-Bình Điền 2026 sẽ tranh tài tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Tây Ninh từ ngày 15-5 tới 23-5. Đội Binh chủng Thông tin dự kiến sẽ tới Tây Ninh vào thời điểm sát ngày khởi tranh giải đấu.

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội bóng nữ áo lính quyết định không tăng cường ngoại binh thi đấu ở Tây Ninh lần này. Đội bóng chính thức chia tay 2 ngoại binh Che Wenhan, Sun Jie (Trung Quốc) sau khi Cúp Hùng Vương 2026 kết thúc.

Vì vậy, đội nữ Binh chủng Thông tin chỉ sử dụng nội binh tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026. Đáng chú ý, tuyển thủ quốc gia Hoàng Thị Kiều Trinh chưa thể thi đấu cho đội Binh chủng Thông tin trong giai đoạn hiện tại. Sau khi gặp chấn thương ở bàn tay, Kiều Trinh đã phải làm khán giả ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 cũng như Cúp Hùng Vương 2026. Cô đang tích cực tập hồi phục sau chấn thương. Dù vậy, thời điểm để Kiều Trinh bình phục hoàn toàn vẫn còn cần thêm thời gian.

Kiều Trinh đang chạy đua với thời gian để có thể kịp đạt thể lực tốt nhất trở lại thi đấu tại vòng 2 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 được tổ chức trong tháng 10.

Ngoại trừ 2 cầu thủ Trung Quốc, Ban huấn luyện đội Binh chủng thông tin đã sử dụng 12 cầu thủ nội binh tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 gồm Nguyễn Như Quỳnh, Ngô Thị Bích Huệ, Phạm Thị Nguyệt Anh, Ngô Thị Sương, Lại Thị Khánh Huyền, Phạm Thị Hiền, Phạm Quỳnh Hương, Vũ Hồng Thảo Hương, Nguyễn Thị Phương, Đoàn Thị Lâm Oanh, Nguyễn Huỳnh Phương Thùy, Lưu Thị Ly Ly. Trong quá trình chuẩn bị cho Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội bóng này sẽ có tăng cường thêm cầu thủ trẻ vào đội hình.

Theo bốc thăm Cúp VTV9-Bình Điền 2026, đội Binh chủng Thông tin rơi vào Bảng A cùng đội Giang Tô (Trung Quốc), VTV Bình Điền Long An và Ngân hàng Công Thương.

