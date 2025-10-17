Tỷ phú Ronaldo một lần nữa là cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất của Forbes

Huyền thoại người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo một lần nữa dẫn đầu danh sách cầu thủ bóng đá thu có nhập cao nhất của Tạp chí Forbes cho mùa giải 2025-2026, dẫn đầu bảng danh sách mà 10 người dẫn đầu có tổng thu nhập gần chạm 1 tỷ USD.

Cristiano Ronaldo lần thứ 6 trong thập kỷ đứng đầu danh sách kiếm tiền của Forbes.

Đây là lần thứ 6 trong thập kỷ qua Ronaldo đứng đầu danh sách của Forbes, và diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Bloomberg công bố siêu sao 40 tuổi này đã trở thành tỷ phú đầu tiên của làng bóng đá. Với thu nhập cả trong và ngoài sân cỏ ước tính khoảng 280 triệu USD, tiền đạo của Al Nassr đã kiếm được gấp đôi so với đối thủ xếp thứ 2 là Lionel Messi - người có thu nhập ước tính 130 triệu USD.

Tiếp theo trong bảng danh sách là cựu Quả bóng Vàng người Pháp, Karim Benzema khi anh kiếm được 104 triệu USD mỗi năm nhờ hợp đồng khổng lồ với CLB Al Ittihad của Saudi Arabia. Thành viên thứ 3 trong tốp 10 đang chơi bóng tại Saudi Arabia là tiền đạo người Senegal, Sadio Mane - đồng đội của Ronaldo - người kiếm được ước tính 54 triệu USD, đứng thứ 8 của bảng xếp hạng. Số lượng cầu thủ từ các CLB Saudi Arabia trong tốp 10 so với cùng kỳ năm ngoái đã giảm một người khi Neymar (Brazil) rời Al Hilal vào tháng 1 để trở lại CLB thời thơ ấu của mình là Santos. Anh từng đứng thứ 3 trong danh sách với 110 triệu USD vào mùa giải 2024-2025 nhưng giờ đây dường như chỉ kiếm được 38 triệu USD, chủ yếu từ các hợp đồng ngoài sân cỏ.

Bất chấp sức mạnh và sự giàu có của Giải Ngoại hạng Anh - nơi các CLB đã chi kỷ lục 3,5 tỷ USD (2,6 tỷ bảng Anh) cho chuyển nhượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè - chỉ có 2 cầu thủ từ giải đấu này lọt vào tốp 10: Erling Haaland của Man.City xếp thứ 5 và Mohamed Salah của Liverpool thứ 7. Trong khi La Liga của Tây Ban Nha mới là giải đấu có nhiều đại diện nhất trong tốp 10, bao gồm 3 cầu thủ của Real Madrid là Kylian Mbappe (thứ 4), Vinicius Jr (thứ 6) và Jude Bellingham (thứ 9). Cầu thủ thứ tư đến từ Tây Ban Nha là ngôi sao tuổi teen của Barcelona, ​​Lamine Yamal đứng thứ 10 với 43 triệu USD.

“Tổng cộng, 10 cầu thủ bóng đá có thu nhập cao nhất thế giới sẽ kiếm được khoảng 945 triệu USD trong mùa giải 2025-26”, Forbes cho biết trong một tuyên bố.

THANH TUẤN