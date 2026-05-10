U17 Thái Lan bị loại, U17 Việt Nam rộng hơn cửa dự World Cup 2026

U17 Thái Lan kết thúc sớm hành trình săn vé dự U17 World Cup 2026. ẢNH: AFC

Rạng sáng 10-5 (giờ Việt Nam), lượt trận thứ 2 của vòng bảng U17 châu Á 2026 đã diễn ra. Tại bảng A, Thái Lan sau thất bại trước Tajikistan ở trận ra quân buộc phải giành chiến thắng trước Saudi Arabia trong trận tiếp theo. Thế nhưng, hàng thủ của đại diện đến từ Đông Nam Á lại mắc sai số ngay đầu trận, để Al Yami ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 4.

Sau bàn thua, Thái Lan đẩy cao đội hình nhưng lại đầy bế tắc trong việc triển khai bóng. Lúng túng trong tấn công, thầy trò HLV Marco Gockel còn để lộ khoảng trống cho Al Okrush ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho Saudi Arabia.

Saudi Arabia giành 6 điểm tuyệt đối, qua đó sớm đoạt vé vào vòng tứ kết cũng như giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026. Chung niềm vui với đại diện Tây Á còn có Tajikistan. Đội bóng này thắng Myanmar sát nút 1-0, với bàn thắng duy nhất của Asadbek Makhtumov ở phút 28, để có 6 điểm.

Nếu như cục diện tại bảng A đã sớm ngã ngũ thì cục diện ở bảng B trở nên khó lường. Ngoài Nhật Bản với 6 điểm và đã sớm đoạt vé vượt qua vòng bảng cùng suất dự World Cup, cơ hội đi tiếp vẫn đang được chia đều cho Qatar, Indonesia và cả Trung Quốc.

Trong đó, Qatar dù có cùng 3 điểm như Indonesia nhưng tạm xếp nhì bảng nhờ chiến thắng 2-0 trước đối thủ ở lượt trận thứ 2. Trong khi đó, Trung Quốc dù chưa có điểm số nào nhưng nếu thắng Qatar ở lượt trận cuối, đồng thời Indonesia để thua Nhật Bản, thì vẫn có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp.

Bảng B nhận được sự chú ý hơn cả vì có sự hiện diện của Qatar. Do là quốc gia đăng cai U17 World Cup 2026 nên Qatar đã có suất dự đấu trường thế giới. Theo thể thức U17 châu Á 2026, nếu Qatar nằm trong nhóm 8 đội vượt qua vòng bảng thì Ban tổ chức sẽ chọn một đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong 4 bảng giành quyền góp mặt tại U17 World Cup 2026.

Với diễn biến hiện tại, Qatar đang nắm lợi thế tại bảng B trong cuộc đua giành vé vào vòng tứ kết. Lúc này, cơ hội lại mở rộng ra cho các đội xếp thứ ba ở bốn bảng. Trong đó, U17 Việt Nam tại bảng C với 3 điểm làm vốn nhờ chiến thắng trước Yemen ở trận ra quân sẽ càng mở rộng hơn cơ hội đến với đấu trường thế giới.

Vào lúc 23 giờ tối nay, U17 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 vòng bảng gặp Hàn Quốc.

HỮU THÀNH