U23 Việt Nam thắng nhẹ Singapore, rộng cửa vô địch Gia Lai Cup 2026

Sau chiến thắng thuyết phục trước U23 Thái Lan ở trận ra quân, U23 Việt Nam tiếp tục vượt qua U23 Singapore với tỷ số 1-0 tại Gia Lai Cup 2026, diễn ra tối 12-11 trên sân Pleiku.

Bảo Long (12) ghi bàn duy nhất giúp U23 Việt Nam thắng nhẹ Singapore 1-0. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Dù gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối thủ, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh vẫn có bàn thắng quyết định của Bảo Long để duy trì mạch toàn thắng.

Thắng khó trước hàng thủ cứng của Singapore

Bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau trận thắng đậm U23 Thái Lan 3-0, đội chủ sân Pleiku nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. U23 Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, tổ chức nhiều đợt tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, U23 Singapore cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi tập trung đông quân số bên phần sân nhà, hạn chế khoảng trống trước khu vực cấm địa.

Ngay phút thứ 2, Gia Bảo dứt điểm sau tình huống phối hợp đẹp giữa Long Vũ và Williams Minh Hoàng. Đến phút thứ 10, Quang Duyệt tung cú sút nguy hiểm nhưng không thắng được thủ môn Yazid. Những pha hãm thành liên tiếp giúp U23 Việt Nam duy trì sức ép, nhưng sự nôn nóng và thiếu chính xác trong các tình huống xử lý cuối cùng khiến đội chủ nhà chưa thể cụ thể hóa ưu thế.

Đáng tiếc nhất là hai tình huống bóng tìm đến xà ngang khung thành Singapore. Phút 24, Williams Minh Hoàng dứt điểm đưa bóng dội xà. Đến phút 37, Gia Bảo tiếp tục khiến hàng phòng ngự đối phương thót tim với pha đánh đầu trúng xà ngang. U23 Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt nhưng vẫn phải khép lại hiệp đầu với tỷ số hòa 0-0.

Sau nhiều pha dứt điểm, Bảo Long (12) mới có bàn thắng cho U23 Việt Nam ở phút 70. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. U23 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng, tìm cách kéo giãn đội hình phòng ngự của Singapore. Trong khi đó, đội khách kiên trì với lối chơi chặt chẽ, chờ đợi cơ hội phản công.

Phút 68, Ngô Đăng Khoa có pha đột phá vào vòng cấm rồi dứt điểm trúng cột dọc. Đây đã là lần thứ ba bóng tìm đến khung thành Singapore, cho thấy sự thiếu may mắn của các chân sút chủ nhà. Dẫu vậy, sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả khi Bảo Long đánh gót điệu nghệ ở phút 70, ghi bàn khai thông thế bế tắc, giúp U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Thêm trải nghiệm tốt cho các cầu thủ trẻ

So với chiến thắng 3-0 trước U23 Thái Lan, cuộc đối đầu Singapore đặt U23 Việt Nam vào một thử thách khác. Khi đối phương chủ động lùi sâu và dành phần lớn thời gian bảo vệ khu vực cấm địa, các học trò HLV Đinh Hồng Vinh phải kiên nhẫn tổ chức tấn công, đồng thời tìm kiếm sự đột biến trong những tình huống xử lý cá nhân.

Điểm tích cực là U23 Việt Nam duy trì được khả năng kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Những pha phối hợp ở hai biên, các tình huống xâm nhập vòng cấm của Văn Thuận, Đăng Khoa và khả năng di chuyển của hàng công cho thấy sự gắn kết đang cải thiện. Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề cần được điều chỉnh, khi các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Văn Thuận (trái) có một trận đấu hay trước hàng thủ dày đặc của đội khách Singapore. Ảnh: HOÀNG TÙNG

Với tính chất của một giải giao hữu, kết quả thắng thua không quan trọng hơn đối với ban huấn luyện là khả năng đánh giá nhân sự, thử nghiệm các phương án chiến thuật và giúp cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Những trận đấu như cuộc chạm trán Thái Lan hay Singapore đêm 12-11 cũng là dịp để các gương mặt trẻ rèn luyện bản lĩnh, đặc biệt trong hoàn cảnh đội nhà nắm ưu thế nhưng gặp khó khăn ở khâu ghi bàn.

Trận đấu cùng ngày trước đó, U23 Thái Lan đã thua U23 Qatar 1-2. Như vậy, sau hai lượt trận, chủ nhà U23 Việt Nam đang dẫn đầu với 6 điểm, xếp nhì là Qatar (4 điểm), Singapore (1 điểm), Thái Lan (0 điểm). Lượt trận cuối ngày 14-11, đội tuyển U23 Việt Nam chỉ cần hòa Qatar là vô địch, trong khi Thái Lan và Singapore tranh hạng 3.

GIA MINH