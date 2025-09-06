VFF giao nhiệm vụ cho các đội tuyển tại SEA Games 33

Tại Hội nghị BCH Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 9 vừa diễn ra tại Hà Nội, 4 đội tuyển Việt Nam đã được giao nhiệm vụ tại SEA Games 33. Qua đó các đội tuyển U22, đội nữ, futsal nam/nữ Quốc gia đặt mục tiêu giành quyền vào chung kết.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Thường trực BCH, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phát biểu khai mạc và một lần nữa chúc mừng CLB Nam Định và CLB Công an Hà Nội đã xuất sắc giành chức vô địch V-League và Cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025, đồng thời trở thành đại diện của bóng đá Việt Nam tham dự AFC Champions League Two và Giải vô địch CLB Đông Nam Á 2025-2026.

Ông Tuấn nhấn mạnh, trong bối cảnh toàn quốc triển khai sáp nhập đơn vị hành chính và sắp xếp nhân sự, BCH VFF đã nêu cao trách nhiệm trong công việc, theo sát sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam cũng như mọi hoạt động kinh tế xã hội chung, ban hành nhiều quyết sách kịp thời nhằm hỗ trợ các tổ chức thành viên, các CLB. Trên cơ sở đó, cùng với sự đầu tư chiến lược, bài bản của VFF, bóng đá Việt Nam tiếp tục giành nhiều thành tích đáng tự hào như: Đội tuyển U23 quốc gia lần thứ ba liên tiếp vô địch Đông Nam Á, Đội tuyển nữ giành quyền dự VCK Asian Cup nữ 2026, Đội tuyển U20 nữ giành vé dự VCK U20 nữ châu Á 2026; hệ thống Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2024-2025 được tổ chức và kết thúc theo đúng kế hoạch, cùng nhiều kết quả đáng ghi nhận trong các mảng công tác khác.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đang là đương vô địch Đông Nam Á

Tiếp theo BCH đã tập trung thảo luận công tác chuẩn bị cho các đội tuyển Quốc gia tham dự SEA Games 33 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12-2025. Theo kế hoạch, các đội tuyển sẽ có những đợt tập huấn trong và ngoài nước, tham dự các giải giao hữu quốc tế để rèn luyện lực lượng. Đội tuyển Việt Nam hướng tới duy trì phong độ tại vòng loại Asian Cup và chuẩn bị lực lượng cho các giải đấu lớn; các đội tuyển U22, đội nữ, futsal nam/nữ Quốc gia đặt mục tiêu giành quyền vào chung kết tại SEA Games 33.

U22 Việt Nam được giao nhiệm vụ vào chung SEA Games 33

Cùng với đó, đội tuyển nữ và U20 nữ Quốc gia tham dự VCK châu Á. Các đội tuyển trẻ như U17/18 nam, U17 nữ… cũng được tập huấn, cọ xát quốc tế và tham dự vòng loại châu Á, với mục tiêu giành quyền dự VCK, qua đó vừa duy trì vị thế hàng đầu khu vực vừa tạo cơ hội tích lũy kinh nghiệm cho lực lượng kế cận.

ĐOÀN NHẬT