VFV chưa chốt số lượng ngoại binh được đăng ký tại giải vô địch bóng chuyền quốc gia 2026

Sau khi tiếp nhận các ý kiến của 16 đội bóng đối với vấn đề cho phép đăng ký số lượng ngoại binh tại giải vô địch quốc gia 2025, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam bắt đầu nghiên cứu kỹ càng.

Cầu thủ ngoại binh vẫn đang đóng góp chuyên môn đáng kể cho các đội bóng tại giải vô địch quốc gia ở Việt Nam. Ảnh: VFV

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã trao đổi cho biết: “Các ý kiến về vấn đề lựa chọn số lượng ngoại binh phù hợp để được phép ra sân thi đấu tại giải vô địch quốc gia 2026 được tất cả các đội bóng đưa ra theo quan điểm của mình. Chắc chắn, việc quyết định cho phép số lượng ngoại binh ra sân như thế nào ở mùa giải 2026 sẽ được xem xét rất cụ thể về chuyên môn”.

Sau khi Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho phép cầu thủ ngoại được trở lại thi đấu giải vô địch quốc gia vào năm 2022, nhiều đội bóng đã thuê ngoại binh tăng cường lực lượng. Đến thời điểm này, không riêng giải vô địch quốc gia, giải bóng chuyền hạng A toàn quốc cũng có sự xuất hiện của ngoại binh.

Trong 3 năm gần nhất của giải vô địch quốc gia (2023, 2024, 2025), các đội bóng lên ngôi vô địch đều thuê ngoại binh và dấu ấn chuyên môn của cầu thủ ngoại là đáng kể. Đó là Darin Pinsuwan (Ninh Bình, năm 2023), Joyce Agbolossou (VTV Bình Điền Long An, 2024), Roni Jones-Perry (VTV Bình Điền Long An, 2025) đối với nữ và Douglas Bueno, Evandro Dias de Souza (Sanest Khánh Hòa, 2023), Jakkrit Thanomnoi (Biên Phòng MB, 2024 và 2025) đối với nam.

Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam quy định mỗi đội bóng được đăng ký tối đa 2 cầu thủ trong danh sách tham dự giải vô địch quốc gia tuy nhiên ở mọi thời điểm thi đấu chỉ có 1 người ra sân.

Chuẩn bị cho năm 2026, lần đầu tiên trong các chương trình chuẩn bị tổ chức giải vô địch quốc gia, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lấy ý kiến các đội bóng về vấn đề đăng ký ngoại binh. Đối với nội dung lấy ý kiến về việc chuyển nhượng VĐV nước ngoài, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa ra các sự lựa chọn để tất cả các đội bóng trao đổi gồm: chuyển nhượng 1 VĐV, vào sân thi đấu 1 VĐV; cho chuyển nhượng 2 VĐV, vào sân thi đấu 1 VĐV (như hiện nay); cho chuyển nhượng 2 VĐV, vào sân thi đấu 2 VĐV; cho chuyển nhượng 3 VĐV, vào sân thi đấu 2 VĐV; ý kiến khác.

Theo ghi nhận, không ít ý kiến của các đội bóng muốn giữ như hiện tại là đăng ký 2 cầu thủ và cho vào sân thi đấu 1 cầu thủ ngoại binh. Nhưng cũng có ý kiến muốn Liên đoàn bóng chuyền cho phép đăng ký 2 cầu thủ và cả 2 cùng được vào sân. Quyết định cuối cùng về Điều lệ giải vô địch quốc gia 2026 sẽ do Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam thực hiện. Còn 1 tháng nữa, Điều lệ phải hoàn tất để ban hành vào đầu năm 2026.

Số lượng ngoại binh được đăng ký như thế nào sẽ sớm được quyết định tới đây. Ảnh: VFV

Năm 2025 ghi nhận lần đầu tiên 16 đội bóng (8 đội nam, 8 đội nữ) đã thuê ngoại binh tăng cường lực lượng. Mỗi đội bóng đều tập trung vào nhiệm vụ thành tích của mình. Chi phí dành cho ngoại binh là khác nhau bởi nó phụ thuộc vào trình độ chuyên môn và đẳng cấp của cầu thủ đó. Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025 cũng chứng kiến sự đa dạng ở lực lượng cầu thủ ngoại khi giai đoạn thứ nhất có các cầu thủ của Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada, Bulgaria Ba Lan, Cuba, Serbia, Kenya, Brazil, Bosna & Hercegovina tham dự. Giai đoạn thứ 2, giải đấu tiếp tục có ngoại binh là cầu thủ từ các nền bóng chuyền Thái Lan, Indonesia, Campuchia, Ba Lan, Cuba, Serbia, Mỹ, Nga, CH Séc, Bulgaria đến Việt Nam tranh tài.

“Tính đa dạng về chuyên môn của các ngoại binh nam, nữ mang lại sự hấp dẫn cho giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, quyết định về vấn đề ngoại binh sẽ phải tính toán rất kỹ càng”, đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam trao đổi thêm.

MINH CHIẾN