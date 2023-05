Việt Nam ủng hộ chính nghĩa, giải quyết hòa bình các cuộc xung đột

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ, sau 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1988-2023), trên nền tảng của tình hữu nghị, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, quan hệ Việt Nam - Palestine đã có những bước tiến triển tích cực trên các lĩnh vực. Palestine là người bạn, là đối tác tin cậy của Việt Nam trong cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc trước kia cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Trong tổng thể đường lối đối ngoại, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Việt Nam - Palestine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh, hiểu giá trị của hòa bình; khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm, theo dõi tình hình Palestine, chia sẻ những khó khăn mà nhân dân Palestine phải gánh chịu sau nhiều năm xung đột; khẳng định lập trường trước sau như một của Việt Nam là ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ việc thiết lập đối thoại, giải quyết hòa bình các cuộc xung đột.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Nội vụ Palestine và Bộ Công an Việt Nam phối hợp xử lý các loại tội phạm xuyên quốc gia; bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân của nước này công tác, học tập, lao động, tham quan, du lịch… trên lãnh thổ nước kia.