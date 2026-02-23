Viktor Gyokeres và màn trình diễn xuất sắc nhất tại Arsenal

Trong trận derby Bắc London đầy kịch tính, Arsenal đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 với ngôi sao sáng nhất của trận đấu không ai khác chính là Viktor Gyokeres – tiền đạo người Thụy Điển đã ghi cú đúp ấn tượng, nhận được vô số lời khen ngợi từ các chuyên gia, bình luận viên như Theo Walcott, Jamie Redknapp, Gary Neville, Jamie Carragher và cả HLV Mikel Arteta đều đồng loạt gọi đây là "màn trình diễn tốt nhất" của Gyokeres kể từ khi anh gia nhập Arsenal vào mùa hè.

Hãy quay lại với những khoảnh khắc nổi bật. Ngay sau giờ nghỉ, Gyokeres nhận đường chuyền từ Timber và dứt điểm tinh tế vào góc cao, đưa Arsenal dẫn 2-1. Bàn thắng này không chỉ đến từ sự may mắn mà là kết quả của sức ép liên tục mà Arsenal tạo ra. Theo Walcott, cựu tiền đạo Arsenal, nhận xét: "Không chỉ là bàn thắng, hôm nay anh ấy thực sự làm chủ vị trí trung phong. Từ phút đầu tiên, Gyokeres đã khai thác điểm yếu của hàng thủ Tottenham. Anh ấy thể hiện mọi thứ mà chúng ta mong đợi từ một tiền đạo hàng đầu Premier League". Walcott đặc biệt ấn tượng với bàn thứ hai ở phút bù giờ: Gyokeres loại bỏ Archie Gray trước khi cuộn bóng đẹp mắt vào lưới. "Đó là pha dứt điểm mà anh ấy có thể làm hàng ngày trong tập luyện. Nhưng quan trọng hơn là khả năng liên kết, anh ấy kéo theo đồng đội và mang lại điều tốt nhất cho họ."

Jamie Redknapp, một chuyên gia khác, cũng đồng tình và nhấn mạnh cách Gyokeres "bắt nạt" hàng thủ Spurs. "Đây là ngày trọng đại. Anh ấy xuất sắc trong các pha chạm bóng, và tôi rất vui vì anh ấy đã nhận nhiều chỉ trích trước đây nhưng giờ đã đáp trả". Thực tế, Gyokeres không chỉ ghi bàn mà còn đóng góp vào bàn thứ ba của Eberechi Eze với pha chạm bóng quan trọng trong quá trình xây dựng tấn công. Eze sau trận cũng thừa nhận: "Vik làm mọi thứ trong trận đấu. Không chỉ bàn thắng, mà nỗ lực của anh ấy giúp các cầu thủ như tôi có vị trí tốt nhất. Anh ấy xứng đáng với cú đúp hôm nay."

HLV Mikel Arteta, người đã chiêu mộ Gyokeres với mức giá cao, không giấu được sự hài lòng. Ông gọi màn trình diễn này là "hoàn hảo nhất, đầy đủ nhất" từ tiền đạo 27 tuổi. "Khi chúng tôi cần anh ấy nhất, đó là lúc các cầu thủ lớn và câu lạc bộ lớn phải đứng lên. Có những tia sáng trong từng tuần, nhưng hôm nay anh ấy thực sự xuất sắc." Arteta nhấn mạnh rằng Gyokeres đang dần thích nghi và trở thành trụ cột, đặc biệt trong giai đoạn Arsenal đối mặt với lịch thi đấu dày đặc.

Gary Neville và Jamie Carragher cũng dành lời khen ngợi đặc biệt. Neville nói: "Đây là đỉnh cao của anh ấy mùa này. Không chỉ vì hai bàn vào lưới đối thủ lớn và màn ăn mừng với fan Arsenal, mà là màn trình diễn tổng thể từ đầu đến cuối". Ông lưu ý rằng Gyokeres có số lần chạm bóng cao nhất kể từ khi gia nhập, và những chạm bóng ấy đều mang tính chất quyết định.

Về mặt thống kê, Gyokeres đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Arsenal mùa này với 8 bàn ở Premier League, và tổng cộng 15 bàn trên mọi đấu trường. Đáng chú ý, anh ấy ghi nhiều bàn hơn bất kỳ cầu thủ Premier League nào khác trong năm 2026, với 8 bàn chỉ trong năm nay. Dữ liệu theo dõi cho thấy Gyokeres bị kèm chặt nhất giải đấu, thường phải đối mặt với hai hậu vệ, buộc anh phải giữ bóng và tạo khoảng trống cho đồng đội. Anh dẫn đầu Premier League về số lần giữ bóng và chỉ xếp sau hai cầu thủ về khả năng duy trì kiểm soát.

Màn trình diễn trước Tottenham đến vào thời điểm quan trọng. Với lịch đấu sắp tới Gyokeres sẽ là chìa khóa. Neville cảnh báo: "Anh ấy cần duy trì sự ổn định này, vì Arsenal đang chiến đấu trên bốn mặt trận". Redknapp đồng ý rằng màn trình diễn này khó đánh giá đầy đủ vì Tottenham chơi kém, nhưng nó sẽ rất quan trọng trước các đối thủ lớn như Man City ở Etihad vào tháng Tư.

Tóm lại, cú đúp vào lưới Spurs không chỉ là minh chứng cho tài năng của Gyokeres mà còn là bước ngoặt cho Arsenal trong cuộc đua vô địch. Từ một tân binh nhận chỉ trích, anh đã trở thành "người hùng thầm lặng" với khả năng liên kết và ghi bàn. Nếu duy trì phong độ, Gyokeres có thể giúp Pháo Thủ chinh phục danh hiệu. Màn trình diễn này không chỉ làm hài lòng fan Arsenal mà còn khiến các chuyên gia tin rằng, anh chính là mảnh ghép còn thiếu để Arteta xây dựng đế chế.

HỒ VIỆT