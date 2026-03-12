Liverpool sẽ phải lật ngược thế trận sau khi bị dẫn trước 1-0 ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League gặp Galatasaray và Virgil van Dijk đã đưa ra nhận định về màn trình diễn của mình.

Virgil van Dijk lên tiếng sau khi Arne Slot chỉ trích trận thua Galatasaray

Đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội sau thất bại đáng thất vọng 1-0 trước Galatasaray. The Reds rời Istanbul lần thứ hai trong mùa giải này với thất bại ở tỷ số tối thiểu và giờ phải xoay chuyển tình thế ở trận lượt về vòng 16 đội.

Bàn thắng bằng đầu sớm của Mario Lemina là bàn thắng duy nhất của trận đấu, khi Liverpool bỏ lỡ nhiều cơ hội qua chân Florian Wirtz, Alexis Mac Allister và Hugo Ekitike. Họ cũng chứng kiến ​​bàn thắng của Ibrahima Konate bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay, trong khi Van Dijk cảm thấy anh lẽ ra phải được hưởng một quả phạt đền.

Sau trận đấu, HLV Arne Slot nhận trách nhiệm về thất bại thứ 12 của Liverpool trong mùa giải này sau khi bị dẫn trước. Liverpool chỉ thắng 2 trong 16 trận đấu mà họ bị dẫn trước (2 trận hòa, 12 trận thua) ở tất cả các giải đấu mùa 2025-26. Đây là số trận thua nhiều nhất của họ trong những trận bị dẫn trước 1-0 kể từ mùa 2015-16 (cũng là 12 trận). Nhưng Van Dijk rõ ràng cảm thấy rằng trách nhiệm thuộc về các cầu thủ trong việc dẫn dắt cuộc lội ngược dòng tại Anfield vào thứ Tư tuần tới.

Van Dijk nói: “Chúng ta phải chiến đấu, chúng ta phải xứng đáng với điều đó. Chúng ta phải giành được quyền vào vòng tiếp theo. Tuần tới rõ ràng là trận đấu quyết định. Chúng ta được chơi trên sân nhà nhưng phải cho thấy rằng chúng ta muốn và xứng đáng đi tiếp, trước hết là bằng lối chơi, phòng ngự và tấn công của mình”.

Siêu máy tính Opta vẫn đánh giá Liverpool có 53% cơ hội vào tứ kết, mặc dù Van Dijk cho rằng trận đấu với đội đầu bảng giải Vô địch Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không hề dễ dàng. “Bạn phải giành lấy quyền đi tiếp. Bạn phải chiến đấu vì nó, trong những pha tranh chấp, tranh giành bóng hai. Trong một số trận đấu, chúng ta đã thể hiện được quyết tâm nhưng trong một số trận đấu khác, chúng ta lại thiếu sót, và đó là lý do tại sao Livrpool thi đấu không ổn định.

“Nhưng đó là điều chúng tôi muốn cải thiện và hướng tới. Nếu muốn tiến vào vòng tiếp theo, chúng tôi nhất định phải thể hiện điều đó vào thứ Tư. Đó là những điều quan trọng nhất và cùng nhau trên sân nhà, với sự cổ vũ của người hâm mộ, chúng tôi hy vọng có thể tạo nên một buổi tối tuyệt vời. Liệu tôi đã thấy đủ để nghĩ rằng chúng ta có thể đi tiếp? Tôi đã thấy rất nhiều cơ hội mà chúng ta tạo ra nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ đủ”.

Galatasaray sẽ không có các fan theo cổ vũ trong trận lượt về tại Liverpool sau khi UEFA cấm các CĐV tham dự vì gây rối trong trận play-off gặp Juventus. Van Dijk tin rằng đó sẽ là một lợi thế lớn cho Liverpool và hy vọng họ có thể hạn chế những sai lầm cá nhân, cũng như may mắn hơn trong lần thứ ba mùa này khi đối đầu với đối thủ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Van Dijk nói: “Chỉ có người hâm mộ của chúng tôi ở đó, vì vậy hy vọng đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời và tích cực đối với chúng tôi. Sẽ có cơ hội, sẽ có không gian để khai thác, sẽ có đà, hy vọng là sẽ theo hướng có lợi cho chúng tôi”.

“Chúng tôi khởi đầu trận đấu ở Istanbul khá tốt, lẽ ra có thể ghi bàn và điều đó sẽ thay đổi cục diện trận đấu và bầu không khí trên sân vận động, nhưng chúng tôi đã không làm được. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai cả nhưng chúng tôi đã mắc một số sai lầm cá nhân, để mất bóng ở những vị trí không nên để mất và rõ ràng với tốc độ và lối chơi trực diện, Galatasaray có thể trông rất nguy hiểm.

“Tôi cảm thấy chúng tôi không bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Chúng tôi để thủng lưới từ một tình huống cố định, điều đó khẳng định chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm ở khía cạnh đó, nhưng bị dẫn trước 1-0, mọi thứ vẫn còn ở phía trước”.

HOÀNG HÀ