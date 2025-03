Võ sĩ - vận động viên Nguyễn Trần Duy Nhất: Lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, tinh thần vì cộng đồng

* PHÓNG VIÊN: Chỉ còn ít giờ nữa thôi, Giải chạy Run To Live 2025 chính thức bắt đầu. Anh cảm nhận thế nào về giải chạy khi lần đầu đồng hành?

- VÕ SĨ - VĐV NGUYỄN TRẦN DUY NHẤT: Mình vừa nhận BIB giải chạy Run To Live và cảm thấy rất vinh dự khi lần đầu tiên đồng hành.

Là một vận động viên thi đấu võ thuật thì sức bền rất quan trọng, nên chạy bộ chính là cách Nhất duy trì độ bền đó. Năm ngoái cũng đã nghe thông tin về giải chạy rồi nên năm nay có cơ hội đồng hành Nhất thấy rất vui.

* Giải chạy năm nay cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025); kỷ niệm 50 năm Ngày Báo Sài Gòn Giải Phóng ra số báo đầu tiên (5-5-1975 – 5-5-2025). Trong niềm vui chung của đất nước, của TPHCM, theo anh giải chạy đóng góp điều gì đặc biệt?

- Giải chạy Run To Live 2025 nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa, do Báo Sài Gòn Giải Phóng, Sở VH-TT TPHCM, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group phối hợp tổ chức. Nhất thấy giải chạy thu hút đông đảo người dân tham gia, thể hiện tinh thần thể thao, tinh thần vì cộng đồng rất lớn. Giải đã đóng góp được điều quan trọng là khuyến khích người dân mình chú ý nhiều hơn đến việc chăm sóc, rèn luyện sức khỏe. Cùng với đó là tinh thần cùng nhau kết nối và lan tỏa những giá trị nhân văn.

Nhất có tìm hiểu và được biết Giải chạy Run To Live mùa 1 – năm 2024 đã gây quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng; hỗ trợ vận động viên thể thao khuyết tật qua Quỹ Hỗ trợ vận động viên khuyết tật Thành phố; dự án "Phòng tin học cho em" của Quỹ "Nuôi em" (Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh)… Tất cả việc làm ý nghĩa trên khiến Nhất rất ấn tượng, cảm thấy mình phải tham gia giải chạy này. Năm nay, rất hy vọng với sự kết nối của các đơn vị, đông đảo vận động viên, những người yêu thích chạy bộ khắp thành phố, những đóng góp này có thể tăng nhiều hơn nữa.

* Là vận động viên, chắc việc rèn luyện thể lực để chinh phục đường chạy này khá dễ dàng với anh?

- Tất nhiên, Nhất có nền tảng thể lực, sức khỏe, tinh thần tốt. Nhưng không phải vì là vận động viên rồi thì Nhất không cần tập cho giải chạy đâu. Trước giải, ngoài việc luyện tập võ, ngày nào Nhất cũng chạy bộ 10km.

* Năm 2025 anh có ấp ủ hay đang tham gia những giải đấu, dự án đặc biệt nào?

- Bên cạnh việc đồng hành cùng Run To Live 2025, Nhất đang tập luyện để sẵn sàng đại diện Việt Nam tham gia Giải World Games sẽ được tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 8 năm nay. Nhất vẫn đang nỗ lực mỗi ngày cho mục tiêu sắp tới.

VĐV Nguyễn Trần Duy Nhất từng giành nhiều huy chương vàng tại các giải muay Thái thế giới, châu Á, SEA Games. Cụ thể, từng 10 lần vô địch thế giới, giành 5 HCV châu Á, lên ngôi tại SEA Games... Anh còn tham gia thi đấu MMA chuyên nghiệp. Năm 2022, Duy Nhất giành đai vô địch hạng 60kg giải MMA Việt Nam LION Championship. Tháng 6-2024, anh giành chiến thắng trước thần đồng MMA 17 tuổi Ohan Ghazali (người Malaysia) tại sự kiện ONE 167 (Thái Lan). Bên cạnh việc thi đấu, Duy Nhất còn là một HLV tâm huyết.

* Cuối tháng 3 này là 2 đêm trình diễn Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” tại TPHCM. Là mảnh ghép khá đặc biệt của chương trình, khán giả ấn tượng và không thể ngờ trên sàn đấu Duy Nhất dũng mãnh, ra đòn không chớp mắt là vậy nhưng trên sân khấu lại rất “nghệ sĩ”, có thể hát, nhảy… Cho bản thân cơ hội “khám phá” phiên bản mới của chính mình là điều khá hay ho, đúng không?

- Sắp tới là Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” day 3, day 4, Nhất và 32 anh tài còn lại vẫn đang miệt mài luyện tập để mang đến cho khán giả 2 bữa tiệc âm nhạc tuyệt vời.

Vì là một vận động viên nên khi tham gia chương trình Nhất phải luyện tập và học hỏi liên tục để có thể cùng 32 anh còn lại trình diễn trên sân khấu âm nhạc. Rất vui và may mắn khi Nhất được các anh yêu thương, hướng dẫn rất nhiều về những thứ, những vấn đề không phải chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, Nhất cũng xem đó như là một thử thách thú vị của bản thân trong hành trình của cuộc đời mình.

* Theo anh, chương trình truyền hình thực tế có tác động với nghệ sĩ, vận động viên nói chung và bản thân anh ra sao?

- Nhất nghĩ, chương trình truyền hình thực tế sẽ mang đến cho mọi người sự va chạm thực tế và nhiều trải nghiệm. Ngoài ra, từ chương trình hay, biết cách tổ chức phù hợp sẽ lan tỏa được nhiều điều hay, nhiều cái đẹp và ý nghĩa đến mọi người hơn.

* Chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” là kỷ niệm đẹp với Nhất và các nghệ sĩ. Sau chương trình, Nhất có dự định gì đặc biệt nữa không?

- Sau khi kết thúc chương trình, Nhất vẫn tiếp tục là một vận động viên và một huấn luyện viên để đào tạo ra các thế hệ võ sĩ trẻ tài năng cho thể thao TPHCM và Việt Nam.

Không chỉ mình Nhất mà khá nhiều người đang rất tận tâm truyền lửa võ thuật cho các bạn trẻ. Nhất mong rằng, các bạn trẻ hãy thật bản lĩnh, hãy thực sự hết mình với đam mê để chinh phục những ước mơ của cuộc đời.

* Cảm ơn Duy Nhất!

Giải chạy "Run To Live - Chạy vì cuộc sống 2025" là sự kiện thể thao quy mô lớn, có sức ảnh hưởng đối với cộng đồng những người yêu chạy bộ ngay từ đầu năm tại TPHCM do Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp với Sở VH-TT, Ban Quản lý phát triển đô thị TPHCM, Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức. "Run To Live" khuyến khích mọi người rèn luyện sức khỏe, cùng nhau kết nối và lan toả những giá trị nhân văn.