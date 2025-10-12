Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2025: Tay đập Kubiak không thi đấu bán kết

Cầu thủ Kubiak chưa đạt được thể trạng tốt nhất nên không tham dự trận bán kết giải đấu năm nay đang tổ chức tại Ninh Bình.

Kubiak đã thi đấu nhưng gặp chấn thương tại trận đấu với đội Biên Phòng MB ở vòng bảng. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo tìm hiểu, Kubiak đã được Ban huấn luyện đội Công an TPHCM đưa đi khám sau khi gặp chấn thương. Tuy nhiên, sức khỏe của chủ công này chưa thể hồi phục kịp thời. Do vậy, Kubiak gần như khó đạt được sức khỏe tốt nhất ra sân trong đội hình Công an TPHCM và không thể thi đấu trận bán kết. Đội bóng sẽ để Kubibak sẽ trở lại Trung Quốc vào tối ngày 12-10.

Trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng gặp đội Biên Phòng MB vào ngày 10-10, Kubiak gặp chấn thương nên phải rời sân sớm từ thời điểm đầu của ván thứ nhất. Chấn thương bất ngờ của ngoại binh người Ba Lan khiến đội Công an TPHCM ảnh hưởng đáng kể về sức mạnh.

Chấn thương bất ngờ của Kubiak khiến đội Công an TPHCM bị ảnh hưởng đáng kể về sức mạnh. Ảnh: MINH MINH

Hiện tại, đội bóng này còn 1 ngoại binh là Luka Tadić (Serbia). Đội Công an TPHCM sẽ thi đấu trận bán kết nội dung nam với đội Thể Công Tân Cảng ngày 13-10.

Sau khi giành ngôi vô địch giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2024, đội Công an TPHCM đã thăng hạng tham dự giải vô địch quốc gia 2025. Đội bóng của HLV trưởng Dương Tấn Vinh đã dẫn đầu giai đoạn thứ nhất giải vô địch quốc gia 2025. Trong 7 trận thi đấu vòng bảng năm nay, đội Công an TPHCM thắng 6 và thua 1 trận. Kubiak đã thi đấu cho đội bóng ở cả 2 vòng, cùng đồng đội giành quyền vào vòng chung kết.

Tại vòng 2, đội Công an TPHCM đã đăng ký 14 cầu thủ chính thức là Nguyễn Trung Hiếu, Giang Văn Đức, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy, Chế Quốc Lô Vít, Bùi Xuân Tiến, Lê Đức Mạnh, Đinh Văn Tú, Nguyễn Đình Nhu, Trần Triển Chiêu, Phạm Quốc Dư, Kubiak và Luka Tadić.

MINH CHIẾN