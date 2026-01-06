Vòng chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2026, Việt Nam - Jordan (18 giờ 30 ngày 6-1): Gian nan thử sức

U23 Việt Nam sẽ khởi đầu vòng chung kết U23 châu Á 2026 bằng cuộc so tài với U23 Jordan vào tối nay 6-1. Đối thủ không xa lạ đối với đoàn quân của HLV Kim Sang-sik, nhưng chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam nhờ lợi thế thể hình và trình độ chuyên môn.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam rất có duyên trong những lần chạm trán cùng các đối thủ đến từ khu vực Tây Á ở đấu trường U23 châu Á. Khi ấy, chiến thuật phòng ngự phản công đã giúp U23 Việt Nam thăng hoa, vào đến trận chung kết năm 2018.

Với đội hình U23 Việt Nam hiện tại, HLV Kim Sang-sik đang hướng đến mục tiêu tái lập kỳ tích của năm 2018 (vào đến trận chung kết). Trước mắt, để vượt qua vòng bảng, các cầu thủ Việt Nam sẽ gặp thử thách lớn qua các cuộc so tài với U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan, nhất là chủ nhà U23 Saudi Arabia. Trong đó, U23 Jordan sẽ là đích ngắm đầu tiên mà đoàn quân của HLV Kim Sang-sik phải vượt qua.

Đình Bắc (trái) trong buổi tập cùng U23 Việt Nam tại Saudi Arabia chuẩn bị cho trận ra quân

﻿ (Ảnh: Thanh Quốc)

Đến với vòng chung kết năm nay, các cầu thủ U23 Jordan thể hiện phong độ ấn tượng qua 6 trận liên tiếp bất bại, trong đó có các trận hòa trước U23 Nhật Bản, U23 Uzbekistan và U23 UAE. Điểm mạnh của U23 Jordan là thể hình, thể lực và thi đấu tại Saudi Arabia cũng không khác gì đá trên sân nhà khi quá quen thuộc với sân bãi, thời tiết.

Trong khi đó, đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang có phong độ tốt, rất tự tin sau khi giành tấm HCV tại SEA Games 33 - 2025. HLV Kim Sang-sik cố gắng giữ sự tập trung cho các học trò khi chỉ vài ngày sau khi kết thúc đại hội thể thao Đông Nam Á, đội U23 Việt Nam đã tập trung trở lại và lên đường sang Qatar tập huấn. Nhìn chung, quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam là bài bản và có sự ổn định để sẵn sàng cho giải lần này.

HLV Kim Sang-sik đang sở hữu dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc quốc tế như Đình Bắc, Thái Sơn, Văn Khang, Lý Đức, Thanh Nhàn… và đã khẳng định vị trí của mình ở đấu trường Đông Nam Á. Giờ đây, họ chỉ còn chờ chinh phục sân chơi U23 châu Á để khẳng định khát vọng của mình.

So sánh tương quan lực lượng đôi bên trước màn so tài hôm nay, giới quan sát hy vọng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ giành được kết quả tốt, nhưng xem ra một tỷ số hòa được cho là đạt yêu cầu đối với đội tuyển U23 Việt Nam.

QUỐC CƯỜNG