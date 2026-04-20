Vòng xoáy âu lo của bóng đá Long An

Tưởng chừng việc được một doanh nghiệp mua lại vào phút chót để kịp dự Giải hạng Nhất quốc gia 2025-2026 sẽ giúp Long An khởi sắc, nhưng thực tế không như kỳ vọng khi đội bóng đến từ tỉnh Tây Ninh vẫn chật vật trong cuộc chiến trụ hạng.

Cuối tuần qua, Long An thua trắng 4 bàn trước Phú Thọ. Cả lượt đi lẫn lượt về, Lê Văn Hưng cùng đồng đội đều trắng tay trước đại diện đến từ miền Bắc. Đáng nói, hai đội này cũng đều gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị cho mùa giải mới. Long An được VPF gia hạn thời gian đăng ký tham dự giải đấu để tìm nhà tài trợ mới. Còn đội hình của Phú Thọ được thành lập sau trận nội bộ giữa Hòa Bình và Gia Định, gần sát thời điểm phải gửi danh sách cho Ban tổ chức.

Nhưng sau vòng 15, nếu Phú Thọ đã vươn lên xếp thứ 7 với 22 điểm và gần như trụ hạng thành công, thì Long An chỉ có 8 điểm, hơn đội cuối bảng Thanh Niên TPHCM 4 điểm. Khả năng vượt khó của đại diện đến từ tỉnh Tây Ninh đang là vấn đề lớn. Ngay cả Đồng Tháp, đối thủ “hàng xóm” của Long An, cũng đang có tín hiệu khởi sắc với 4 điểm giành được sau 3 trận, qua đó tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua trụ hạng.

Vòng tới, Long An phải làm khách của Thanh Niên TPHCM trong trận cầu được xem là “chung kết ngược”. Nếu sảy chân, đoàn quân của HLV Trịnh Văn Hậu sẽ đối diện nguy cơ bị đối thủ bắt kịp điểm số khi mùa giải bước vào chặng cuối. Với một CLB thích nghi chậm như Long An, nếu rơi sâu vào vòng xoáy khủng hoảng thì rất khó vực dậy.

Ngoại binh Brandao Moura chưa có bàn thắng nào cho Long An. ẢNH: VPF

Bởi thất bại trước Phú Thọ vừa qua đã là trận thua thứ 7 liên tiếp của Long An. HLV kỳ cựu Trịnh Văn Hậu được bổ nhiệm thay cho người tiền nhiệm Nguyễn Ngọc Linh từ vòng 11, nhưng vẫn chưa thể giúp CLB giải “cơn khát” điểm số.

Riêng 3 trận gần nhất, Long An không ghi được bàn thắng nào. Đội chủ sân Tân An đã thay 2 ngoại binh. Trong đó, chân sút Thoni Brandao Moura đến từ Brazil, cao 1m91, được chọn ở giai đoạn II nhưng vẫn “tịt ngòi”. Không xuyên thủng được mành lưới đối phương thì lấy đâu ra hy vọng để giành chiến thắng, đặt trong bối cảnh Long An đang sở hữu hàng thủ kém thứ hai tại giải với 23 bàn thua.

Một vấn đề khác của Long An nằm ở lực lượng thiếu cân bằng. Nhiều trụ cột đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như thủ môn Lê Văn Hưng (sắp 39 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (sắp 38 tuổi), hay Bùi Xuân Quý (34 tuổi)… Trong khi đó, những gương mặt đang ở độ chín như Hà Vũ Em, Nguyễn Trọng Đại, Phạm Văn Soạn, Nguyễn Đình Mạnh hay Nguyễn Anh Tài lại không duy trì được phong độ ổn định.

Trên băng ghế huấn luyện, HLV Trịnh Văn Hậu được hỗ trợ bởi dàn cộng sự gạo cội như Trưởng đoàn Phan Văn Tài Em, Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sỹ, Giám đốc điều hành Hoàng Nhật Nam hay trợ lý Phan Văn Giàu. Tuy nhiên, kinh nghiệm đó vẫn chưa thể chuyển hóa thành kết quả tích cực như kỳ vọng của người hâm mộ.

Cựu đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại không giữ được phong độ. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lịch thi đấu trong phần còn lại cũng không ủng hộ Long An. Bởi hai vòng cuối, họ phải đối đầu với hai ứng viên thăng hạng là Đồng Nai và Quy Nhơn United. Nên nhớ mùa giải trước, CLB phải chờ đến vòng áp chót mới trụ hạng. Thành thử, đoàn quân của HLV Trịnh Văn Hậu cần trụ hạng càng sớm càng tốt để tránh “đêm dài lắm mộng”. Vì thế, cuộc so tài với Thanh Niên TPHCM vào ngày 26-4 tới gần như quyết định thành bại của họ trong mùa giải 2025-2026.

Trong giai đoạn khó khăn, may mắn là Long An vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Trên diễn đàn cổ động viên lớn nhất tại địa phương, họ vẫn động viên và tiếp lửa cho thầy trò HLV Trịnh Văn Hậu. Đó chính là điểm tựa lớn nhất để Văn Hưng cùng đồng đội hướng đến những tín hiệu tích cực, thi đấu nhằm giữ lại suất chơi chuyên nghiệp cho một CLB từng hai lần vô địch V-League trong quá khứ.

HỮU THÀNH