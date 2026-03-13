VTV Bình Điền Long An bổ sung ngoại binh trước Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026

HLV Ngọc Hoa đã đón chào ngoại binh Cuba gia nhập đội hình chuẩn bị cho Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026. Ảnh: VTVBĐLA

Lianet García Anglada đã có mặt hội quân cùng đội VTV Bình Điền Long An đang tập huấn tại Hà Nội ở tối ngày 12-3. Cầu thủ người Cuba là một trong những ngoại binh nữ sớm có mặt ở Việt Nam vào lúc này. HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa quyết định đăng ký Lianet García Anglada vào danh sách tham dự Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 sắp khởi tranh tại Ninh Bình.

Dự kiến cuối tuần này, các nhà đương kim vô địch quốc gia di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho hành trình thi đấu của mình. Những buổi tập luyện tại Hà Nội thời gian qua, cầu thủ VTV Bình Điền Long An được HLV Ngọc Hoa và Ban huấn luyện tăng cường tích lũy thể lực. Bởi lẽ, họ sẽ bước vào thời điểm thi đấu với lịch trình dày đặc bắt đầu từ Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 (khởi tranh ngày 18-3). Nếu không có sự tích lũy và chuẩn bị kỹ lưỡng, cầu thủ VTV Bình Điền Long An khó đảm bảo được kết quả tốt tại nhiều giải đấu liên tục.

Sau Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, đội bóng sẽ thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 (khởi tranh ngày 6-4). Tiếp đó, đội VTV Bình Điền Long An sẽ sang Hàn Quốc tham dự AVC Champions League 2026. Chưa kể, cầu thủ VTV Bình Điền Long An rất tập trung giữ thành tích tốt ở vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 nhằm tìm cơ hội tham dự Cúp Hùng Vương 2026.

Năm ngoái, đội VTV Bình Điền Long An đã trải qua chuỗi giải thi đấu tương tự như vậy. Những cầu thủ như Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh… là những người đã thi đấu trọn vẹn các trận đấu của VTV Bình Điền Long An năm 2025 và đạt được các thành tích chuyên môn. Họ hiểu rất rõ, việc chuẩn bị thể lực là điều phải làm tốt.

Tại Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa đăng ký danh sách sơ bộ lực lượng tham gia gồm Nguyễn Thị Trà My, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương, Nguyễn THị Hương Ngò, Nguyễn Ngọc Anh, Lianet García Anglada, Tào Khánh My và Đỗ Vũ Ngọc Anh.

Cầu thủ VTV Bình Điền Long An tích cực chuẩn bị thể lực. Ảnh: VTVBĐLA

Danh sách 14 cầu thủ đăng ký chính thức tham dự vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 chưa được HLV Ngọc Hoa và Ban huấn luyện quyết định. Các cầu thủ có suất chính thức sẽ được thông báo tại cuộc họp kỹ thuật trước khai mạc.

Cúp Hoa Lư-Bình Điền 2026 là cuộc kiểm tra có giá trị để cầu thủ có phong độ tốt nhất sẽ được lựa chọn. Trong thời gian tới, đội bóng còn đón chào phụ công Đặng Thị Kim Thanh trở lại tập luyện. Khi đó, đội VTV Bình Điền Long An có 17 cầu thủ để tìm ra những phương án nhân sự phù hợp nhất.

Tại vòng 2 giải vô địch quốc gia 2025, đội VTV Bình Điền Long An từng đăng ký 13 nội binh thi đấu là Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Phạm Cao Trâm Anh, Lê Như Anh, Nguyễn Khánh Đang, Võ Thị Kim Thoa, Võ Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Lan Vy, Trần Nguyễn Quí Uyên, Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên, Lữ Thị Phương.

MINH CHIẾN