VTV Bình Điền Long An lần đầu tiên đoạt vé dự Cúp các CLB bóng chuyền nữ thế giới

Đội VTV Bình Điền Long An đã vào trận chung kết sau chiến thắng quan trọng tại bán kết. Ảnh: PREMIERLEAGUE

HLV Thái Quang Lai và các học trò đã dự trận bán kết gặp đối thủ Beijing BAIC Motor (Trung Quốc) vào tối ngày 26-4 theo giờ địa phương tại Philippines ở Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 (2025 AVC Women's Volleyball Champions League).

Đây là cuộc gặp mặt lần thứ 2 của 2 đội. Bởi lẽ ở vòng bảng trước đó, VTV Bình Điền Long An đã thi đấu và thua trận trước Beijing BAIC Motor.

Tuy nhiên tại trận bán kết, từng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng bởi đây là trận then chốt để quyết định tấm vé vào trận tranh ngôi vô địch đối với từng đội nên cuộc so tài đã khác biệt. Ban huấn luyện VTV Bình Điền Long An vẫn đưa ra đội hình tốt nhất.

Trong trận đấu này, hàng trước và hàng sau của VTV Bình Điền Long An được yêu cầu bọc lót kỹ lưỡng. Bóng từ chuyền 2 Võ Thị Kim Thoa vẫn đưa về vị trí của chủ công Trần Thị Thanh Thúy và tay đập số 1 của bóng chuyền nữ Việt Nam đủ cơ hội giải quyết ghi điểm vào tình huống quyết định. Trong những tình huống Thanh Thúy bị hàng chắn Beijing BAIC Motor khắc chế thì các mũi đánh Vi Thị Như Quỳnh hay Natalia Lijewska và Nguyễn Thị Trà My đập bóng ghi điểm thành công.

Trong ván đầu, VTV Bình Điền Long An thắng áp đảo đối thủ với tỷ số cách biệt 25/15. Ván thứ 2, cầu thủ tới từ Trung Quốc đã thận trọng hơn trong phòng thủ nhưng vẫn để thua 25/19. Ván thứ 3, 2 đội đã chơi giằng co nhưng vào các điểm bóng phải quyết định điểm số thì Trần Thị Thanh Thúy ghi điểm chính xác để giúp đội nhà thắng 25/21.

Chung cuộc, VTV Bình Điền Long An thắng 3-0 để lọt vào chung kết. Đây là lần đầu, VTV Bình Điền Long An vào chung kết Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á, đồng thời giành suất tham dự Cúp các CLB bóng chuyền nữ thế giới năm 2025 vào cuối năm nay.

Với bóng chuyền nữ Việt Nam, đây là lần thứ 3 liên tiếp, chúng ta có đại diện vào chung kết tại Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á. Trước đó, bóng chuyền nữ Việt Nam có đội vào chung kết năm 2023 và 2024. VTV Bình Điền Long An trở thành đội thứ 2 của Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ vào 1 trận chung kết ở giải đấu chính thức của châu Á.

Trận chung kết Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2025 sẽ là cuộc đối đầu giữa VTV Bình Điền Long An với Zhetysu (Kazakhstan) vào ngày 27-4 theo giờ địa phương.

MINH CHIẾN