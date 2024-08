Vụ hàng loạt người ở Đồng Tháp nhập viện sau khi ăn bánh mì: Pate gan trong bánh mì nhiễm vi khuẩn salmonella

Ngày 16-8, Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp cho biết, vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì của cơ sở bánh mì Hồng Ngọc 12 (phường An Thạnh, TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) khiến 149 người nhập viện là do pate gan trong bánh mì nhiễm khuẩn salmonella.