Vũ Thị Trang vào chung kết giải Vietnam International Series 2025

Vũ Thị Trang góp mặt trận chung kết đơn nữ giải đấu tại Ninh Bình. Ảnh: D.P

Ngày 25-10, Vũ Thị Trang đã thi đấu hiệu quả vượt qua bán kết nội dung đơn nữ để giành quyền góp mặt trận chung kết giải cầu lông quốc tế Vietnam International Series 2025. Tại bán kết, Vũ Thị Trang đã gặp hạt giống số 3 Eng Ler Qi (Malaysia). Tại ván đầu, Vũ Thị Trang thi đấu hiệu quả để thắng áp đảo 15/5. Ván thứ 2, 2 tay vợt thi đấu giằng co và tay vợt của Việt Nam giành được điểm quyết định vào thời điểm quan trọng để thắng 18/16. Chung cuộc, Vũ Thị Trang thắng 2-0.

Trận chung kết đơn nữ sẽ diễn ra vào ngày 26-10 là cuộc tranh tài giữa Vũ Thị Trang (hạt giống số 1) với Oo Shan Zi (Malaysia, hạt giống số 2).

Trong khi đó, cặp tay vợt Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh đã vào chung kết nội dung đôi nam sau khi thắng bán kết 2-0 trước 2 tay vợt Thái Lan Nontakorn Thong-On, Thanadol Yunmongkol. Trận chung kết nội dung đôi nam sẽ diễn ra giữa 2 tay vợt của Việt Nam với cặp tay vợt Thái Lan Weeraphat Phakjarung, Tanupat Viriyangkura (Thái Lan).

Như vậy, chủ nhà Việt Nam sẽ có VĐV tham dự 2 trận chung kết tại giải Vietnam International Series 2025 ở Ninh Bình lần này.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 26-10 sau các trận chung kết của 5 nội dung. Cầu lông Việt Nam rất chờ đợi giành được thành tích cao tại giải đấu lần này.

Sau giải đấu tại Ninh Bình, các tay vợt tiếp tục tham dự giải cầu lông quốc tế tại Bắc Ninh từ ngày 28-10.

MINH CHIẾN