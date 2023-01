Vụ Việt Á: Bắt thêm 2 bị can về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"

Hai bị can Nguyễn Thị Thanh Thủy (cựu chuyên viên Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam) và Nguyễn Bạch Thùy Linh (Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings) bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Tối 4-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) thông tin về diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra xác định bà Nguyễn Thị Thanh Thủy cùng bà Nguyễn Bạch Thùy Linh có hành vi lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ, ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit xét nghiệm Covid-19 để trục lợi.

Hành vi trên của 2 bị can phạm vào tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", quy định tại Khoản 3, Điều 366 Bộ luật Hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan cảnh sát điều tra mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Đưa hối lộ"; "Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan; vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho nhà nước.

Trước đó 1 ngày, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin trong vụ án Công ty Việt Á, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 vụ với 102 bị can; số tiền đã kê biên, phong tỏa và các bị can nộp để khắc phục hậu quả là 1.670 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cố gắng phấn đấu kết thúc điều tra vụ án này trong quý 1-2023.