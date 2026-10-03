Vượt qua Thái Lan, cầu mây nữ Việt Nam làm nên lịch sử giành HCV thứ 2 tại ASIAD 20

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã hoàn thành nhiệm vụ giành tấm HCV thứ 2 khi chiến thắng tại trận chung kết nội dung đồng đội 4 người.

Đội cầu mây nữ Việt Nam giành HCV sau trận chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trận chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ môn cầu mây tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) là cuộc so tài giữa đội Việt Nam với Thái Lan sáng ngày 3-10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Trước khi nhập cuộc, giới chuyên môn đánh giá tuyển thủ 2 bên có sự ngang bằng về chuyên môn. Tuy nhiên, HLV Trần Thị Vui và các học trò vẫn thận trọng vào trận bởi đối thủ Thái Lan vẫn giữ được ưu thế.

Ván thứ nhất, Trần Thị Ngọc Yến cùng đồng đội tập trung tìm phương án tấn công bằng các pha móc cầu từ 2 góc lưới tạo lợi thế ghi điểm cho đội Việt Nam. Việc vượt qua hàng chắn phòng thủ của đội nữ Thái Lan trong thời điểm quyết định là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam thắng 15/11.

Tuy nhiên, VĐV Thái Lan đã lấy lại bình tĩnh giành lại chiến thắng 17/15 tại ván thứ 2. Trong ván thứ 3 quyết định, Việt Nam chơi tập trung để thắng 15/11.

Chung cuộc, đội cầu mây nữ Việt Nam thắng 2-1, giành tấm HCV nội dung đồng đội 4 người nữ. Các học trò của HLV Trần Thị Vui bảo vệ thành công ngôi vô địch từng có trong nội dung này khi có tại ASIAD 19 cách đây 3 năm.

Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển cầu mây Việt Nam bảo vệ thành công HCV trong 1 nội dung tại đấu trường ASIAD.

Tuyển thủ nữ Việt Nam đã nỗ lực thi đấu để thắng đội Thái Lan tại chung kết. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đây là lần thứ 2, cầu mây giành được 2 HCV trong 1 kỳ thi đấu tại ASIAD. Cách đây 20 năm, đội đã giành 2 tấm HCV tại kỳ ASIAD 15-2006 ở Doha (Qatar). Còn tại ASIAD 20, đội cầu mây nữ Việt Nam đã giành HCV nội dung đôi nữ, đồng đội 4 người nữ.

Sau trận chung kết, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh đã động viên và thưởng “nóng” 200 triệu đồng cho thành tích HCV của các VĐV.

MINH CHIẾN