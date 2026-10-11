X-Run Training Camp tiếp sức cộng đồng chạy bộ chinh phục đường đua marathon.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng tập luyện và hỗ trợ vận động viên chuẩn bị tốt hơn cho các cự ly thi đấu, XTEP phối hợp cùng Sunrise Events Vietnam - Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank và sự đồng hành chuyên môn của Liên đoàn Điền kinh TPHCM triển khai X-Run Training Camp từ ngày 11-10 đến 8-11-2026.

X-Run Training Camp khởi động vào sáng 11-10.

Diễn ra trong một tháng, từ ngày 11-10 đến 8-11-2026, X-Run Training Camp quy tụ gần 50 pacer, 50 vận động viên cùng đội ngũ huấn luyện viên chuyên nghiệp. Không chỉ là chuỗi hoạt động tập luyện, chương trình hướng đến việc giúp người chạy tiếp cận phương pháp huấn luyện có hệ thống, cải thiện nền tảng thể lực và chủ động chuẩn bị cho mục tiêu thi đấu của mình.

Trong bối cảnh chạy bộ đường dài ngày càng thu hút sự quan tâm tại Việt Nam, việc chuẩn bị trước giải đấu không còn chỉ xoay quanh số kilomet tích lũy mỗi tuần. Người chạy cần có kế hoạch phù hợp với thể trạng, kiểm soát cường độ tập luyện, xây dựng sức bền và hoàn thiện kỹ thuật để hướng đến thành tích tốt hơn, đồng thời hạn chế những rủi ro do tập luyện thiếu khoa học.

X-Run Training Camp được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu đó, tạo cơ hội để các vận động viên tiếp cận kiến thức chuyên môn và trải nghiệm môi trường tập luyện có tổ chức trước khi bước vào các mục tiêu chạy bộ tiếp theo.

Ông Nguyễn Trung Hinh phát biểu tại lễ khởi động

Phát biểu tại lễ khởi động chương trình, ông Nguyễn Trung Hinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh TPHCM, chia sẻ: “Cùng với sự gia tăng về số lượng người tham gia chạy bộ, nhu cầu tiếp cận các phương pháp huấn luyện khoa học ngày càng trở nên rõ nét. Tôi đánh giá cao sự phối hợp của XTEP và Sunrise Events Vietnam trong việc tổ chức X-RUN TRAINING CAMP, mang đến cơ hội thiết thực để các vận động viên nâng cao kiến thức, cải thiện thể lực và chuẩn bị tốt hơn cho Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank mùa thứ 9”.

Là một trong những sự kiện chạy bộ quy mô lớn tại Việt Nam, Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank góp phần kết nối cộng đồng yêu thể thao, thúc đẩy lối sống năng động và đưa hình ảnh TPHCM đến gần hơn với cộng đồng chạy bộ trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Giám đốc Thương mại Sunrise Events Vietnam, đại diện Ban Tổ chức Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank, chia sẻ: “Bên cạnh việc không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức giải đấu, chúng tôi luôn chú trọng đến công tác chuẩn bị của vận động viên trước ngày thi đấu. Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của XTEP trong việc triển khai X-RUN TRAINING CAMP, tạo điều kiện để người chạy tiếp cận phương pháp huấn luyện khoa học, nâng cao thể lực và xây dựng kế hoạch tập luyện phù hợp.

Qua đó, chúng tôi kỳ vọng chương trình sẽ giúp các vận động viên chuẩn bị tốt hơn cho Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank Mùa thứ 9, đồng thời khuyến khích thói quen tập luyện an toàn và bền vững".

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KHÁNH VÂN