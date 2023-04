Xác minh việc nữ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm khi đang ở vịnh Lan Hạ

Công an huyện Cát Hải cho biết, sáng 9-4, đơn vị tiếp nhận tin báo của chị R. C. A. (19 tuổi, quốc tịch Anh) với nội dung: Tối 8-4, chị nghỉ đêm trên tàu ERA HP-4888 neo tại vịnh Lan Hạ và bị ông Ph. V. H. (33 tuổi, ở tổ 9, đường Nguyễn Huệ, thị xã Đồng Triều) - nhân viên làm việc trên tàu - hiếp dâm.

Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Cát Hải tiến hành xác minh vụ việc, mời những người có liên quan về trụ sở cơ quan công an làm việc. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan. Qua làm việc, chị R. C. A. cho biết do uống rượu bia nên không làm chủ được mình và cũng không nhớ các diễn biến sau đó.

Đến tối 9-4, chị R. C. A. đã có đơn xin không giám định và đơn xin không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông H.. Căn cứ theo đơn của chị R. C. A., Công an huyện Cát Hải sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thống nhất đánh giá và lập biên bản xử lý theo quy định.