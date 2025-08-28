Xe đạp Việt Nam cử 6 cua-rơ tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025

Trần Khởi Minh (dẫn đầu) được tính toán để đăng ký tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Ảnh: LƯU TRỌNG ĐẠT

Ban huấn luyện đội tuyển xe đạp Việt Nam cho biết việc rà soát lực lượng bước vào giai đoạn cuối để có lực lượng tham dự Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025. Chúng ta đang có 7 cua-rơ trẻ tốt chuyên môn và dự kiến sẽ đăng ký 6 người tham gia Đại hội.

Trong các cua-rơ được lên danh sách tham gia Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 dự kiến có Trần Khởi Minh, Trần Công Mẫn. “Chúng tôi vẫn chưa quyết định danh sách chính thức đội xe đạp Việt Nam tham dự Đại hội tại Bahrain. Các VĐV đưa vào danh sách rà soát chuyên môn là những người có năng lực và đủ cơ hội phát triển thành tích trẻ cho xe đạp Việt Nam”, Phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp – mô tô thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025, VĐV xe đạp Việt Nam chỉ tham gia nội dung đường trường. Các cua-rơ trẻ cả nước vừa thi đấu giải vô địch trẻ quốc gia 2025 ở phường Hòa Bình (Phú Thọ). Trong đó, nhóm cua-rơ dự kiến góp mặt Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 có tham gia thi đấu. Tại giải vô địch trẻ quốc gia, cua-rơ trẻ Trần Khởi Minh đã giành HCV cá nhân tính giờ nam U16, HCV đồng đội tính giờ, HCV xuất phát đồng hàng U16 và Trần Công Mẫn giành HCĐ nội dung này và HCĐ tính điểm cá nhân nam.

Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025 sẽ diễn ra tại Bahrain từ ngày 22 tới 31-10. Đây là lần đầu tiên môn xe đạp (nội dung đường trường) được Hội đồng Olympic châu Á đồng ý cho tổ chức tại Đại hội thể thao trẻ châu Á 2025.

MINH CHIẾN