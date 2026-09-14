Zverev chặn đứng Shelton, lên ngôi vô địch đơn nam US Open

Alexander Zverev đã giành danh hiệu Grand Slam thứ 2 ở trong mùa giải 2026 rất xuất sắc của mình tại US Open, nơi anh đã vượt qua niềm hy vọng chủ nhà là Ben Shelton với điểm số 6-3, 7-6 (7-2), 5-7, 6-2 trong trận chung kết đơn nam.

Zverev sung sướng ôm cúp vô địch US Open

Khi Shelton đe dọa châm ngòi cho một cuộc lội ngược dòng đầy hấp dẫn trong bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Arthur Ashe, Zverev nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và đập tan những hy vọng đó, khép lại sự lột xác ngoạn mục của chính mình tại các kỳ Grand Slam.

Tay vợt 29 tuổi người Đức hiện trở thành người đàn ông thứ 4 trong Kỷ nguyên Mở giành 2 danh hiệu Grand Slam đầu tiên ở trong cùng một mùa giải sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch Roland Garros hồi tháng 6.

Chiến thắng của Zverev đánh dấu một bước ngoặt kinh ngạc kể từ nỗi đau mà anh phải chịu đựng hồi đầu năm ngoái, khi anh rơi nước mắt vì để thua trận chung kết Grand Slam thứ 3 liên tiếp trước Jannik Sinner tại Australian Open.

Năm nay, ngay sau khi lọt vào bán kết ở Melbourne Park, Zverev giải cơn khát Grand Slam tại Roland Garros, tiến vào chung kết Wimbledon 5 tuần sau đó và hiện đã sở hữu chiếc cúp Grand Slam thứ 2.

"Tôi muốn cảm ơn đội ngũ của mình. Chúng tôi đã trải qua đến 30 năm không giành được danh hiệu Grand Slam nào và giờ đây chúng tôi giành được 2 danh hiệu chỉ trong vòng 3 tháng," Zverev chia sẻ, ám chỉ lần cuối cùng một người Đức giành Grand Slam là thời của Boris Becker (Australian Open 1996).

Trước sự chứng kiến của dàn sao hội tụ trên khán đài Arthur Ashe, bao gồm các diễn viên Pierce Brosnan và Brad Pitt, Zverev liên tục hóa giải sức mạnh từ các cú đánh của Shelton và đáp trả lại với độ sâu cùng sự chính xác cao, khiến đối thủ gần như không thể vượt qua trong các chuỗi bóng bền dai dẳng.

Shelton, người nổi tiếng với cú giao bóng bùng nổ và phong cách chơi tấn công phủ đầu, đã gặp khó khăn trong việc tìm lại nhịp điệu thường thấy sau các cú giao bóng, trong khi những cú đánh bóng bền bỉ và quyết định bình tĩnh của Zverev liên tục làm phá sản những lời thách thức từ phía tay vợt người Mỹ.

Với chiến thắng kéo dài 3 giờ 33 phút, Zverev đã nới rộng khoảng cách lên 700 điểm so với Sinner trên BXH mùa 2026 - thước đo cho ngôi số 1 thế giới cuối năm của ATP. Tay vợt người Đức, người sở hữu thành tích 25-2 tại Grand Slam năm nay, đang tràn trề cơ hội cạnh tranh ngôi vương cuối năm dù chỉ giành 2 danh hiệu lớn.

"Ben, cậu là một tay vợt phi thường, là một con người tuyệt vời", Zverev phát biểu với Shelton trong lễ trao cúp. "Đây mới là trận chung kết Grand Slam đầu tiên của cậu, nhưng tôi đã nói với cậu rằng cậu sẽ còn trở lại đây thêm nhiều, nhiều lần nữa".

Với danh hiệu Grand Slam thứ 2, Zverev sẽ rời New York với 53 trận thắng - dẫn đầu ATP Tour 2026, cùng cơ hội lớn để thu hẹp khoảng cách với Sinner ở vị trí số 1 trên BXH tổng của ATP. Tay vợt người Đức hiện chỉ còn kém Sinner 1.810 điểm mà thôi.

Shelton đã từng hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nam người Mỹ đầu tiên giành danh hiệu đơn nam tại Grand Slam kể từ Andy Roddick năm 2003, đồng thời trở thành tay vợt nam người Mỹ gốc Phi thứ 2 đăng quang ở cấp độ này - sau Arthur Ashe năm 1975.

Dù để thua trong trận chung kết lớn đầu tiên của mình, tay vợt 23 tuổi - người đã đánh bại nhà ĐKVĐ Carlos Alcaraz ở tứ kết - sẽ vươn lên vị trí số 4 thế giới (thứ hạng cao nhất sự nghiệp) trên BXH của ATP vào hôm nay.

Đ.Hg.