Áo vàng Petr Rikunov lần thứ 4 thắng chặng để nhận nhiệm vụ đánh luôn Áo xanh

Chặng 8 từ Đà Nẵng đi Quảng Nam dài 80 km diễn ra sáng nay, HLV Lê Thành Liêm của đội Tập đoàn Lộc Trời đã có một chiến thuật hợp lý trong cách chạy của mình. Vẫn lên làm đầu kéo bảo vệ thành quả, nhưng các tay đua An Giang lại thả tốp đầu với khoảng cách xa hơn (khoảng 3 phút mấy) chứ không như mấy chặng trước chừng hơn 1 phút. Cách chạy này, An Giang thể hiện rõ ý đồ khá muốn thả tốp đầu đi luôn nhằm phá điểm thưởng Áo xanh, không để cho Trần Tuấn Kiệt tận dụng cung đường bằng mà rút ngắn khoảng cách điểm với Petr Rikunov. Nếu Đồng Tháp muốn đánh Áo xanh, họ phải buộc làm việc mất sức.

Sau chặng đua đèo Hải Vân, đội Dược Domesco Đồng Tháp mất vị trí đứng đầu giải đồng đội nên họ thất thế nhiều mặt. Do đó, cửa sáng nhất cho đội đua xứ Sen Hồng là đánh chiếc Áo xanh khi Trần Tuấn Kiệt đang thua 13 điểm so với Petr Rikunov. Chính vì thế, khi An Giang thả tốp đầu đi quá xa, đội Đồng Tháp muốn đưa về Trần Tuấn Kiệt tranh nước rút thì họ phải nhảy lên thay đối thủ làm việc. Trong hơn 20 km, nỗ lực tăng tốc của Đồng Tháp cũng đã bắt kịp với 4 tay đua đi đầu để tiếp tục đưa đoàn đông về thế nước rút.

Nếu như bất bại trong cả 3 lần rút trước đây, Trần Tuấn Kiệt đành phải ngồi ngoài tốp 3 do anh không còn được sự hỗ trợ của đồng đội. Bởi làm việc nhiều vào khúc cuối, dàn máy đẩy tốc độ của Đồng Tháp có phần rệu rã, không thể tạo vị trí rút tốt cho Trần Tuấn Kiệt.

Ngược lại, Tập đoàn Lộc Trời An Giang thể hiện rõ ý đồ cho Áo vàng Petr Rikunov đánh Áo xanh hơn mũi đánh quan trọng Nguyễn Tấn Hoài. HLV Lê Thành Liêm đã bố trí ngoại binh Roman Maikin từ đội 2 sang làm tốc độ cho Petr Rikunov. Không phụ lòng của đồng đội, Petr Rikunov rút thắng Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Group) và đồng đội Nguyễn Tấn Hoài về nhất chặng, trong khi Trần Tuấn Kiệt chỉ về thứ 4.

Việc Petr Rikunov đang giữ Áo vàng mà An Giang giao luôn nhiệm vụ chủ lực đánh Áo xanh là quyết định tương đối mạo hiểm. Vì theo cựu tay đua Mai Nguyễn Hưng nhận định, Petr Rikunov mà nhảy vô đánh Áo xanh thì sẽ tham gia vào các cuộc so kè nước rút. Mà nơi đó, rủi ro luôn rình rập và xảy ra bất kì lúc nào, như thế rất nguy hiểm đến sự an toàn trong cuộc chiến giữ Áo vàng.

Tuy biết là mạo hiểm, nhưng An Giang vẫn phải chấp nhận vì trong thế cờ này, do tay đua chủ lực đánh áo xanh Nguyễn Tấn Hoài đang gặp thất thế. Không những thua 11 điểm, mà từ đầu giải đến nay tay đua 3 lần mặc Áo xanh chưa thắng được Tuấn Kiệt ở màn so kè nước rút. Nếu tính thế trận đường dài, khả năng Nguyễn Tấn Hoài khó ăn được sức trẻ của một Trần Tuấn Kiệt đang có phong độ cao. Nên việc để Petr Rikunov làm mũi đánh chính, Nguyễn Tấn Hoài là mũi đánh dự phòng vẫn là nước cờ hợp lý của An Giang. Vì Petr Rikunov đang có rất nhiều lợi thế khi hơn đối thủ 20 điểm và trong 3 chặng có đèo dốc về sau, ngoại binh người Nga sẽ tiếp tục gia tăng khoảng cách để bù lại nếu thua nước rút ở đường bằng.

Lần thứ 4 thắng chặng, Rikunov tiếp tục giữ chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh sau 8 chặng. Do về hạng nhì chặng, Nguyễn Văn Bình nhảy lên mặc chiếc Áo cam cho VĐV Việt Nam xuất sắc nhất thay cho Phạm Lê Xuân Lộc. Dù mất Áo cam, Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ chiếc Áo trắng. Tập đoàn Lộc Trời vẫn đứng đầu giải đồng đội xếp trên TPHCM Vinama và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày mai, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á chạy chặng 9 chạy đồng đội tính giờ 31 km tại Quảng Ngãi. Đây được xem là một trong những chặng đua ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc do thời gian của đồng đội tính giờ có tính vào cá nhân tổng sắp.