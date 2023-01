CĐV Indonesia được kêu gọi không làm đội tuyển Việt Nam khó chịu

Buổi tập cuối cùng của thầy trò Shin Tae-yong vào chiều 5-1 trên sân Gelora Bung Karno đã chào đón ông Menpora Zainudin Amali - Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Indonesia đến thăm, động viên và rà soát công tác chuẩn bị của toàn đội lẫn Ban tổ chức sân. Ông Amali chuyển lại lời của Tổng thống Joko Widodo hy vọng các tuyển thủ Indonesia với tinh thần cùng sự tập trung cao nhất sẽ giành kết quả tốt ở trận cuộc tiếp đón Việt Nam trên sân nhà.

Cũng thông qua việc tiếp xúc với giới truyền thông, ông Amali đã khuyên CĐV Indonesia đến sân Gelora Bung Karno một cách có trật tự, yêu cầu những bên có liên quan đảm bảo công tác an ninh an toàn của trận đấu, không được tái diễn như sự cố nhóm hooligan tấn công xe buýt đang chở đội tuyển Thái Lan và phá hủy quốc kỳ của đội khách ở vòng bảng.

“Một thông điệp gửi đến người hâm mộ, hãy hành động như những người chủ nhà tốt, vì nó phản ánh cách cư xử của quốc gia. Chúng ta là những người lịch sự và cũng đánh giá rất cao những vị khách đến từ Việt Nam”, CNN Indonesia dẫn lời người đứng đầu của Bộ Thanh niên và Thể thao nước nhà.

“Xin đừng gây ra rắc rối khi xem bóng đá, đừng làm những điều không tốt khiến đội khách khó chịu. Chúng tôi sẽ thể hiện một quốc gia lịch sự, 90 phút thi đấu trên sân không thể để xảy ra tình trạng bạo loạn”, ông Amali khẳng định.

Trong khi Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá PSSI Mochamad Iriawan phát biểu khi tiếp đón Bộ trưởng: “Rất mong CĐV ủng hộ để trận đấu diễn ra suôn sẻ, thành công, an toàn và trong tầm kiểm soát”.

Sau sự cố của đội tuyển Thái Lan và tác động từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), phía Indonesia đã thắt chặt công tác an ninh an toàn cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022. Theo đại diện cảnh sát Jakarta, sẽ có xe cảnh sát cùng các phương tiện đặc chủng khác hộ tống xe buýt chở đội tuyển Việt Nam từ khách sạn đến địa điểm thi đấu và ngược lại. Có gần 3.700 lượng lực an ninh cảnh sát được rải quanh vòng ngoài sân Gelora Bung Karno, và khoảng 500 cảnh sát ở bên trong sân.

Trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa Indonesia và Việt Nam được diễn ra vào lúc 16g30 tối nay (6-1). Với việc là đội chơi trên sân nhà đầu tiên, thầy trò Shin Tae-yong rất cần một chiến thắng để làm vốn cho trận tái đấu diễn ra ở Hà Nội sau đây 3 ngày.