Đoàn Văn Hậu chính thức gia nhập CLB Công an Hà Nội

CLB Hà Nội đã chính thức xác nhận việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu chia tay sau 6 năm gắn bó. Trong khi đó với sự có mặt của Văn Hậu, danh sách cầu thủ ngôi sao gia nhập CLB Công an Hà Nội tiếp tục được kéo dài và họ đang dần trở thành ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch V-League 2023.

Trên thực tế thì thông tin Văn Hậu cập bến CLB Công an Hà Nội vốn đã có từ gần 1 tháng trước đó, thời điểm đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập trung, nhưng nay mới chính thức được CLB Hà Nội xác nhận.

Trước khi có được Văn Hậu, CLB Công an Hà Nội đã chiêu mộ thành công nhiều ngôi sao khác như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, Xuân Nam, Huỳnh Tấn Sinh, Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Long, Sầm Ngọc Đức, Phan Văn Đức và Vũ Văn Thanh… Được biết, danh sách đến với đội tân binh V-League này có thể chưa dừng lại ở đây.

Giá trị hợp đồng của Văn Hậu không được tiết lộ, nhưng hẳn đây sẽ là hợp đồng “bom tấn” với trình độ của hậu vệ chạy cánh này cũng như tuổi đời còn rất trẻ của anh. Văn Hậu hiện đang tập trung cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2022. Sau khi khép lại hành trình AFF Cup 2022, Văn Hậu sẽ chính thức ra mắt đội bóng mới trước thềm mùa giải 2023.

Trong khi đó hai đội Công an Hà Nội và CLB Hà Nội đang cùng tham dự giải tập huấn Tứ hùng, chiều 14-1 đôi bên đã có cuộc so tài ở lượt trận thứ hai với tỷ số 4-0 nghiêng về các cầu thủ Công an Hà Nội.