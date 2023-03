Đội bơi TPHCM vẫn vượt trội tại giải hồ ngắn vô địch quốc gia

Vào lúc này, kết thúc ngày thi đấu áp chót của môn bơi (17-3), đội TPHCM đã có 17 HCV, 5 HCB và 14 HCĐ để tạm dẫn đầu của giải. Gần như vị trí này sẽ khó thay đổi do các đội ở vị trí tiếp theo là Long An, Quân đội và Thanh Hóa chưa giành được tới 10 tấm HCV. Đội bơi Long An đang tạm có 6 HCV trong khi bơi Quân đội và Thanh Hóa cùng có 4 HCV.

Trở lại các nội dung của ngày áp chót 17-3, trong các nội dung cá nhân, chiến thắng đã thuộc về những gương mặt quen thuộc với người hâm mộ đường đua xanh.

Tại cự ly 200m ngửa nam, Trần Duy Khôi (TPHCM) vượt trội hơn các đối thủ còn lại để về nhất với kết quả 1’57”96 để giành HCV tuy nhiên hơi tiếc cho nam kình ngư này bởi kết quả chỉ thua một chút để có thể xô đổ kỷ lục quốc gia do chính Duy Khôi đã lập từ năm 2016 là 1’57”72.

Ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, gương mặt nổi bật nhất của bơi Long An lúc này là Võ Thị Mỹ Tiên đã giành tấm HCV khi về nhất với kết quả 2’18”20. Về đích sau cô ở cự ly này lần lượt là Đặng Ái My (An Giang), Vũ Thị Phương Anh (TPHCM), Nguyễn Ngọc Tuyết Hân (Đồng Tháp) và Phạm Thị Vân (Thanh Hóa)... Tại chung kết 200m ngửa nữ, Nguyễn Diệp Phương Trâm (TPHCM) đã giành ngôi vô địch khi về nhất với kết quả 2’19”18. Kình ngư số một Thanh Hóa là Phạm Thị Vân đã nỗ lực bám đuổi nhưng chỉ về hạng nhì cự ly này (2’21”79). Ở một kết quả khác, Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) đã chiến thắng tại nội dung 50m bơi bướm nam khi về nhất với thành tích 24”24 còn Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội) vô địch nội dung 1.500m nam (15’08”80).

Giải bơi vô địch quốc gia dành cho hồ ngắn (25m) 2023 sẽ kết thúc các nội dung thi đấu sau ngày cuối 18-3.