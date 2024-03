Đông đảo nghệ sĩ, công dân trẻ tiêu biểu lan tỏa thông điệp “Chạy vì cuộc sống tốt đẹp hơn”

NSND Mỹ Uyên, ca sĩ Dương Quốc Hưng, nhà sản xuất - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ AMEE, ca sĩ Quang Hùng MasterD, nhà sản xuất âm nhạc - DJ Khánh… và 5 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2023 đã hoàn thành cự ly tại Giải chạy Run To Live 2024, cùng lan tỏa năng lượng thể thao tích cực đến đông đảo người dân.

Các nghệ sĩ có mặt từ sớm cùng Ban Tổ chức Run To Live

Có mặt tại khu vực chạy từ sáng sớm, NSND Mỹ Uyên cho biết, cô nhận lời mời đồng hành bởi đây là giải chạy mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, trong đó có trích quỹ hỗ trợ trẻ em nghèo.

Không chỉ tạo giải đấu thể thao quy mô, có chất lượng cao về chuyên môn để vận động viên chuyên nghiệp và phong trào được thi đấu, nâng cao trình độ, Run To Live còn là một trong những sự kiện quan trọng mà Báo Sài Gòn Giải Phóng cùng các đơn vị phối hợp Sở VH-TT, Công ty Miracle Entertainment Group tổ chức thể hiện trách nhiệm cộng đồng thông qua quỹ hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của báo.

Bên cạnh đó, còn hỗ trợ vận động viên thể thao khuyết tật của TPHCM, các dự án - quỹ vì cộng đồng của Trung tâm Thông tin Nguồn lực Tình nguyện Việt Nam thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

“Những sự hỗ trợ này từ giải chạy cho cộng đồng khiến những người nghệ sĩ như Uyên và các bạn nghệ sĩ trẻ không ngại ngần dành thời gian ngày nghỉ cuối tuần để đồng hành, tham gia lan tỏa giải. Sáng nay, thấy cảnh hàng ngàn người cùng chạy với nhau đông, vui… bản thân mình cũng được tiếp thêm năng lượng trẻ trung, yêu đời. Chúc mừng ban tổ chức vì một mùa giải, dù là lần đầu, nhưng rất thành công”, NSND Mỹ Uyên chia sẻ.

NSND Mỹ Uyên tại vạch xuất phát giải chạy

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, cũng đồng hành tham gia giải chạy

NSND Mỹ Uyên và các "đồng run" Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng Phòng Văn hóa Văn nghệ Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, ca sĩ Dương Quốc Hưng, Đạo diễn Hoàng Tấn

Có mặt tại đích Run To Live 2024 trong thời gian khá sớm, nam ca sĩ Dương Quốc Hưng chia sẻ, anh rất vui, phấn khích khi vừa hoàn thành cự ly chạy của mình. Tuy lần đầu giải được tổ chức nhưng theo anh cảm nhận mọi thứ được chuẩn bị rất chu đáo, chỉn chu, thu hút hơn 7.000 người dân tham gia.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng nói: “Mùa giải năm nay đã tổ chức rất thành công, lan tỏa lớn trong cộng đồng. Các nghệ sĩ đồng hành cũng khá đông. Là một ca sĩ nhưng rất chú trọng đến vấn đề rèn luyện sức khỏe, thể chất và hình thể của mình, ngoài việc tập thể thao trong nhà hàng ngày, Hưng cũng hay tham gia những hoạt động thể thao ngoài trời. Đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2024 vì Hưng yêu thể thao, thích chạy bộ và cũng muốn lan tỏa tinh thần, động lực rèn luyện lối sống khỏe mạnh tích cực với mọi người xung quanh. Đặc biệt, được cùng Ban Tổ chức Giải chạy Run To Live góp một phần nhỏ của mình cho nhiệm vụ quan trọng của giải đấu, đó là giúp đỡ những trẻ em kém may mắn tại Việt Nam”.

Ca sĩ Dương Quốc Hưng tại điểm xuất phát

Ca sĩ Dương Quốc Hưng tràn đầy năng lượng khi chuẩn bị về đích

Ca sĩ Dương Quốc Hưng và Hoa hậu Lê Hoàng Phương, nhà sản xuất âm nhạc - DJ Khánh

“Hưng nghĩ chúng ta không chỉ tham gia giải chạy bộ vì phong trào, mà còn phải chọn giải chạy có chất lượng để tham gia đồng hành. Với Run To Live, Hưng cảm thấy giải đem lại cho xã hội giá trị thiết thực ý nghĩa và nhân văn”. Ca sĩ Dương Quốc Hưng

Nhà sản xuất - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền từng đồng hành với Báo Sài Gòn Giải Phóng trong Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger cuối năm 2023, năm nay anh tiếp tục đồng hành với Giải chạy Run To Live 2024. Cả hai chương trình đều trích quỹ hỗ trợ trẻ em vùng sâu vùng xa thông qua chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”.

“Tuyền tham gia nhiều giải chạy cộng đồng vì rất thích chạy bộ. Đồng hành cùng Run To Live mùa đầu tiên bởi Tuyền biết ban tổ chức rất chuyên nghiệp, có tâm, cũng như cảm được những giá trị kết nối, hỗ trợ cộng đồng. Sau những dự án âm nhạc cá nhân, Tuyền thường tìm cách chia sẻ những điều mình có đến mọi người xung quanh, đặc biệt là các em nhỏ kém may mắn. Đó là cách để Tuyền cảm ơn cuộc đời. Thật vui, khi trên hành trình chia sẻ với trẻ em thiệt thòi, ngoài những dự án cá nhân, Tuyền có cơ hội đồng hành cùng nhiều chương trình ý nghĩa, trong đó có Giải chạy Run To Live 2024”, Hứa Kim Tuyền trải lòng.

Nhà sản xuất - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền khoe Huy chương Run To Live 2024

Hoa hậu Lê Hoàng Phương và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cùng về đích

"Hỗ trợ cộng đồng là ý nghĩa để Tuyền làm nghề. Đó cũng là lý do lớn để mình đồng hành cùng Giải chạy Run To Live 2024 - một giải chạy cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, sức lan tỏa rộng". Nhà sản xuất - nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền

Trong khi đó, nữ ca sĩ AMEE cũng rất hào hứng khi đồng hành Giải chạy Run To Live 2024. Hoàn thành đường chạy 5km, cô gái nhỏ nhắn vui vẻ chia sẻ: “Giải chạy quá thành công khi thu hút đông đảo bạn trẻ và nhiều cô chú. Chạy trên đường mọi người lại động viên, truyền động lực cho nhau hoàn thành cự ly chạy. AMEE thấy ý nghĩa khi có thể góp chút sức nhỏ bé, cùng ban tổ chức giải lan tỏa năng lượng thể thao, kết nối cộng đồng. Biết rằng sau giải chạy sẽ có thêm nhiều em bé vùng cao được hỗ trợ, nhiều người khó khăn được giúp đỡ, AMEE thấy có thêm động lực để sau này có thể đồng hành với những dự án cộng đồng tương tự".

Dịp này, 5 Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2023 gồm PGS-TS Lê Thanh Long, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM; Trung tá Ngô Trường An, Phó Chính ủy Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM; Lưu Hoàng Phúc, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lạc Long Quân (quận 11); Đặng Lê Minh Khang, sinh viên Trường Đại học Y dược TPHCM; Nguyễn Hoàng Duy Lưu, Bí thư Đoàn Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM cũng đồng hành cùng Run To Live lan tỏa tinh thần thể thao, kết nối cộng đồng.

Các Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2023 tham gia Run To Live 2024

