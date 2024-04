Martin Laas mang về chiến thắng xứng đáng cho 620 Châu Thới Vĩnh Long

Martin Laas lần thứ 7 thắng chặng. Ảnh: Hoàng Hùng

Chặng 22 diễn ra sáng nay từ Thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) đi thành phố Cần Thơ dài 148 km có vượt qua một số cầu lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhất là cầu Cần Thơ cách đích chưa đến 8 km. Đó là cơ hội cho các đội đang yếu thế hơn tấn công vào các danh hiệu.

Tiếp tục sử dụng lối chơi thả một nhóm có thành tích không thể tranh chấp thoát đi nhằm phá điểm thưởng, giây thưởng, nhưng ngày hôm nay, đội An Giang đã “đỡ mệt” hơn trong sự khôn khéo của mình.

Chặng đua đi qua nhiều cầu đẹp của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Hoàng Hùng

Thả được một tốp gồm 12 tay đua thoát đi, trong đó Nguyễn Phạm Quốc Khang (Pelio Kenda Đồng Nai) thắng Sprint 1 và Nguyễn Văn Hiếu (Le Fruit Đồng Nai) về nhất ở giải thưởng dọc đường thứ hai (Sprint 2), nhóm đầu chỉ còn lại 4 tay đua, trong đó có tay đua Loic (Dược Domesco Đồng Tháp) trong 100 km còn lại.

Dù ngoại binh Loic là một tay đua mạnh, nhưng đội An Giang vẫn bình thản giữ nhịp do ngoại binh của đội Dược Domesco Đồng Tháp đã có khoảng cách trên 14 phút so với Áo vàng Rikunov. Thậm chí, các tay đua An Giang còn giữ tầm lên đến 5 phút khiến đội Vĩnh Long “đứng ngồi không yên”.

Nhóm 12 tay đua tấn công lúc đầu. Ảnh: Hoàng Hùng

Mục đích thi đấu của đội Vĩnh Long ngày hôm nay rất rõ ràng, họ muốn đưa đoàn đông về chung một tốp nhằm tạo cơ hội cho chân rút chủ lực Martin Laas tung nước rút thắng chặng, qua đó tìm cơ hội mong manh tranh chấp chiếc Áo xanh với Petr Rikunov.

Với động thái An Giang bỏ quá xa khiến chiến thuật của mình bị ảnh hưởng, các tay đua Vĩnh Long nhanh chóng đẩy đội hình lên trên thay thế An Giang làm đầu kéo đuổi bắt tốp đầu dù khoảng cách về đích còn khá xa (80 km). Với chiêu thức khá hay này, An Giang đã “bán cái” cho Vĩnh Long làm việc để họ đỡ hao tốn thêm về thể lực.

Các tay đua Vĩnh Long phải làm việc nhiều trong 80 km cuối. Ảnh: Hoàng Hùng

Cuối cùng, nỗ lực làm việc của đội Vĩnh Long cũng được đền đáp xứng đáng khi tay đua Martin Laas xuất sắc đánh bại Lê Nguyệt Minh (TPHCM New Group), Savva Nonikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) về nhất mang về chiến thắng xứng đáng cho 620 Châu Thới Vĩnh Long. Đây là lần thứ 7 thắng chặng, Martin Laas rút ngắn khoảng cách Áo xanh với Rikunov xuống còn 25 điểm do ngoại binh của Tập đoàn Lộc Trời đã bỏ tham gia nước rút vào giai đoạn cuối.

Theo chúng tôi được biết, sau khi về đích, Rikunov đã có phản ánh với trọng tài khi bị một tay đua khác “chơi không đẹp” nên tay đua người Nga không tung nước rút để đảm bảo an toàn cho mình. Tuy nhiên, sau khi xem lại băng hình, trọng tài quyết định cảnh cáo hai tay đua Rikunov và Lê Nguyệt Minh vì có hành động gây gổ, xích mích làm xấu hình ảnh cuộc đua. Đặc biệt, trọng tài còn nhắc nhở tay đua Lê Nguyệt Minh phải chơi Fair Play để bảo vệ mình và đồng nghiệp.

Nhóm tay đua tấn công mạnh ở dốc cầu Cần Thơ. Ảnh: Hoàng Hùng

Ở chặng đua này, đội TPHCM cũng như Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai) quyết định tấn công mạnh ở dốc cầu Cần Thơ. Một tốp gồm Igor Frolov (TPHCM New Group), Ivannov Timofei (TPHCM Vinama), Savva Novikov (Nhựa Bình Minh Bình Dương) cùng Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Đồng Nai), Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tấn công nhắm vào Áo vàng và Áo cam của Tập đoàn Lộc Trời. Tuy nhiên, các tay đua An Giang vẫn bình tĩnh giữ đội hình, đập tan mọi âm mưu của đối thủ để bảo vệ thành công thành quả của mình.

Rikunov tiếp tục mặc Áo vàng sau 22 chặng

Đoàn đua về đích chung tốp đông các nên các danh hiệu không thay đổi khi Áo vàng danh giá, Áo xanh – vua nước rút vẫn thuộc về Petr Rikunov. Nguyễn Tấn Hoài giữ vững Áo cam, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo trắng, Igor Frolov mặc Áo chấm đỏ và TPHCM đứng đầu giải đồng đội.

Ngày mai 28-4, Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM chạy chặng 23 từ Cần Thơ đi Long Xuyên (An Giang) dài 93 km.

GIA MẪN