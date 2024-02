Một hành trình mới

Đôi khi, sau khi danh hiệu được công bố, chúng ta vẫn hay quen nhìn vào các thành tích nổi bật để đánh giá về việc ai xứng đáng hơn ai, cũng vì vậy mà quên mất rằng, với mỗi cầu thủ, họ đều có 365 ngày giống nhau cho một cuộc hành trình xác lập giá trị bản thân.

Có năm họ không may mắn, do chấn thương hoặc do thành tích của tập thể mà họ đang khoác áo không tốt, nên không thể trở thành người chiến thắng tại Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, nhưng nỗ lực của họ thì không thể phủ nhận.

Lấy chính trường hợp của cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức. Năm 2021, anh lần đầu đăng quang ở tuổi 23 và đó là năm mà V-League bị hủy bỏ do ảnh hưởng từ dịch Covid-19. Sang năm 2022, Hoàng Đức vẫn là người lọt vào tốp 3 với danh hiệu Quả bóng đồng.

Như vậy, với danh hiệu Quả bóng vàng lần thứ 2 trong năm 2023, tiền vệ của Thể Công - Viettel có 3 năm liên tiếp lọt vào top 3, điều mà trước nay chỉ có 2 người làm được: Đầu tiên là danh thủ Nguyễn Hồng Sơn (các năm 1998-2000), một trong những người thầy của Nguyễn Hoàng Đức; thứ hai là Phạm Thành Lương (2009-2011), người vừa nhận giải Cống hiến của Quả bóng vàng Việt Nam và cũng là “thần tượng” của Nguyễn Hoàng Đức.

Họ không chỉ có điểm chung là đều 2 lần đoạt Quả bóng vàng trong 3 năm lọt vào tốp 3 liên tiếp, mà còn giống nhau về vị trí chơi bóng, phong cách thi đấu, đời sống cá nhân. Họ có một sự nghiệp rất xứng đáng được tôn vinh chính bởi sự bền bỉ trong nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Hay nói cách khác, với họ, luôn có cả một cuộc hành trình để phấn đấu, không phải một tháng, một năm mà là rất dài với mỗi ngày luôn phải khác trước.

Có một sự thú vị, đó là khoảng cách thời gian giữa 3 cầu thủ nói trên vào khoảng 10 năm. Cứ một thập niên, bóng đá Việt Nam lại có một tài danh ở vị trí tiền vệ tấn công, những ông chủ khu trung tuyến và là bộ não sáng tạo trong mọi sơ đồ thi đấu. Có thể nói, chúng ta không bao giờ thiếu tài năng, và chính giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã đóng vai trò một “bộ lọc” chất lượng để cho ra một kết luận như vậy.

Đó cũng chính là câu chuyện của bóng đá Việt Nam sau Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam. Từ nay đến cuối năm là vòng loại World Cup 2026, là vòng chung kết Asian Cup của futsal, là AFF Cup 2024 và cả vòng chung kết U23 châu Á. Những điều tiếc nuối ở World Cup nữ 2023 hay Asian Cup của bóng đá nam, cũng nhanh chóng trôi qua bởi phía trước chúng ta ngồn ngộn những thách thức với một cuộc hành trình hoàn toàn mới.

Chính vì điều đó mà trong những phát biểu nhận giải của mình, các cầu thủ đều nói rằng, chính giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam là động lực để họ phấn đấu nhiều hơn. Bằng tâm thế đó, bóng đá Việt vững niềm tin cho những tham vọng vươn cao của mình.

YẾN PHƯƠNG